Φραστικό επεισόδιο μεταξύ Καρυστιανού και Πλακιά στη δίκη για τα Τέμπη

Φραστικό επεισόδιο μεταξύ συγγενών σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, η οποία συνεχίζεται στο κτίριο της Γαιόπολις στη Λάρισα.

Ειδικότερα, όταν η Μαρία Καρυστιανού εισήλθε στην αίθουσα, έπειτα από αρκετό καιρό απουσίας, ο Νίκος Πλακιάς της απηύθυνε τον λόγο. Η επικεφαλής του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» απάντησε: «Με σένα θα ασχολούμαι;».

Δείτε τις δηλώσεις του κ. Νίκου Πλακιά και της κας Μαρίας Καρυστινού, στο σχετικά με την ένταση που σημειώθηκε μεταξύ τους σήμερα:

Oπως αναφέρει το larissanet.gr, η ακροαματική διαδικασία της Δίκης των Τεμπών θα συνεχιστεί αύριο, Τρίτη 21 Ιουλίου, με το δικαστήριο να δίνει τον λόγο στους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας, οι οποίοι θα τοποθετηθούν επί της πρότασης της εισαγγελέως, καθώς και επί των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί σχετικά με το κλητήριο θέσπισμα.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση η εισαγγελέας εισηγήθηκε την απόρριψη των αιτημάτων αναβολής της δίκης, των ενστάσεων περί ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, καθώς και του αιτήματος για υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οπως μετέδωσε το onlarissa.gr την αποχώρηση της από το κτίριο του ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, η συνήγορος συγγενών θυμάτων και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, τοποθετήθηκε δημοσίως, αναφέροντας τα εξής: «Ολοκληρώθηκε σήμερα η διατύπωση των ενστάσεων και αυτοτελών ισχυρισμών των κατηγορουμένων, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία ζητάνε την ακύρωση της διαδικασίας και του κλητηρίου θεσπίσματος.

Έχει ενδιαφέρον ότι αυτές οι ενστάσεις και αυτή η τοποθέτηση, του συνόλου σχεδόν των κατηγορουμένων, δεν είχε ακουστεί ποτέ μέχρι τώρα, ακριβώς διότι αντί για τους κατηγορουμένους μιλούσε όλο αυτό τον καιρό η κυβέρνηση. Η σημερινή διαδικασία χρόνισε, μεταξύ άλλων και διότι ο συνήθως ασθενής συνήγορος Ιωαννίδης επικαλέστηκε την περασμένη εβδομάδα «εμπύρετη γαστρεντερίτιδα» και δεν τοποθετήθηκε την περασμένη εβδομάδα, αλλά σήμερα.

Με τον ίδιο τρόπο είχε επιδιώξει και την αναβολή της δίκης των βίντεο, πάλι επικαλούμενος «έτερη ασθένεια», «οσφυαλγία χωρίς συμπτώματα» τον Ιούνιο του 2025. Η ουσία είναι ότι η πλευρά των κατηγορουμένων, στη συντριπτική της πλειοψηφία, επιδιώκει την ακύρωση της διαδικασίας και προβάλλει διάφορους ισχυρισμούς για τα οποία όλα εμείς θα τοποθετηθούμε αναλυτικά.

Θέσαμε όμως ήδη σήμερα το διαρκές και μείζον ζήτημα της παράστασης του ελληνικού δημοσίου, που εξακολουθεί να είναι θολή, γκρίζα, δόλια και υποβολιμαία, αφού άλλα πράγματα όφειλε να πράξει το νομικό συμβούλιο του κράτους, άλλα διέταξε ο τότε υπουργός Κυρανάκης και σήμερα γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος, και με βάση τις διαταγές Κυρανάκη, δηλαδή με βάση τις διαταγές της κυβέρνησης, έχει διαμορφωθεί μια έκνομη παράσταση του ελληνικού δημοσίου μόνον για τέσσερις κατηγορουμένους.

Τους τρεις σταθμάρχες και τον εποπτεύοντα αυτούς προϊστάμενό τους και όχι εναντίον όλων των κατηγορουμένων όπως θα όφειλε να πράξει το νομικό συμβούλιο του κράτους και θα ανέμενε κανείς να πράξει το νομικό συμβούλιο του κράτους στο στάδιο αυτό. Η δική μου παρέμβαση σήμερα υπογράμμισε αυτό το ζήτημα, το οποίο η πλευρά μας δεν πρόκειται να το αφήσει ούτε ασχολίαστο αλλά ούτε χωρίς απάντηση και διεκδίκηση. Σήμερα δεν ήταν κανένα από τα πρόσωπα που εκπροσωπούν το νομικό συμβούλιο του κράτους με βάση την ρητή εξουσιοδότηση που υπάρχει στη δικογραφία.

Ουσιαστικά, δηλαδή, υπάρχει μια εικονική παράσταση του ελληνικού δημοσίου, του νομικού συμβουλίου του κράτους, και αυτά όλα γίνονται στην πλάτη των Ελλήνων πολιτών, στην πλάτη των θυμάτων, των οικογενειών και των συγγενών, γιατί μην ξεχνάμε ότι το νομικό συμβούλιο του κράτους το πληρώνει ο Έλληνας πολίτης.

Για εμάς αυτό είναι ένα μείζον ζήτημα, όπως μείζον ζήτημα είναι αυτό που ήδη αναδύεται και αναδεικνύεται, μια συμπαιγνία δηλαδή μεταξύ εμπλεκομένων στην υπόθεση, είτε είναι κατηγορούμενοι είτε δεν είναι, και νομικού συμβουλίου του κράτους και κυβέρνησης. Θέλω να σχολιάσω και το εξής, γιατί έμεινε χωρίς σχολιασμό και χωρίς τοποθέτηση, μιας και κάποιοι επιθυμούν η Hellenic Train να πέσει στα μαλακά και οι κατηγορίες κατά της Hellenic Train να είναι συρρικνωμένες.

Την ώρα που κατηγορούμενοι της Hellenic Train αντιμετωπίζουν μείζονες κατηγορίες, οι οποίες είναι υποτιμημένες σε βαθμό πλημμελήματος, την ίδια ώρα ο ίδιος ο πρωθυπουργός διαφημίζει τα τρένα της Hellenic Train και την παραλαβή τους και ουσιαστικά παρεμβαίνει και με αυτήν την ιδιότητα, την ιδιότητα δηλαδή του αντισυμβαλλόμενου, εκείνου που συνάπτει συμβάσεις με τη Hellenic Train, την ώρα που η Hellenic Train καλείται να αναλάβει ευθύνες και να απαντήσει για τις ευθύνες των επιτελών της.

Αυτό δεν είναι ένα μικρό ζήτημα, είναι ένα μείζον ζήτημα, το οποίο θα αναδείξουμε ακόμη περισσότερο, απαιτώντας απαντήσεις για εκείνους που συνεχίζουν να υπογράφουν συμβάσεις με τη Hellenic Train, η οποία ενέχεται και εμπλέκεται στο έγκλημα.

Η δικαιοσύνη θα νικήσει, το καλό θα επικρατήσει, η αλήθεια θα λάμψει, και όλοι οι εμπλεκόμενοι, όσο υψηλά ιστάμενοι κι αν είναι, θα οδηγηθούν στο εδώλιο του κατηγορουμένου, θα καθίσουν στο σκαμνί και ο κύριος Καραμανλής και ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Αγοραστός και ο κύριος Μητσοτάκης και όλοι όσοι ενέχονται και εμπλέκονται και νομίζουν ότι η κοινωνία θα ξεχάσει, ότι οι οικογένειες θα κάνουν πίσω, ότι οι άνθρωποι θα παραιτηθούν. Δεν παραιτούμαστε, είμαστε εδώ, επιμένουμε για δικαιοσύνη και θα πάμε μέχρι τέλους».

Πηγή: skai.gr

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