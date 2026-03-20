Επιφυλακτικές κινήσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν μέσω των ενεργειακών πιέσεων

Με μικρές διακυμάνσεις κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, αφού η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου και τα «καμπανάκια» των κεντρικών τραπεζών για τις επιπτώσεις του πολέμου, συνεχίζουν να βαραίνουν την επενδυτική ψυχολογία.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ξεκίνησε την ημέρα ανοδικά, γρύρισε για λίγο στο κόκκινο, πριν επιστρέψει και πάλι σε θετικό έδαφος, ενώ αυτήν την ώρα κινείται 0,15% υψηλότερα στις 584,52 μονάδες. Ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, επίσης σημειώνει μικρά κέρδη 0,28%, στις 5.629,35 μονάδες.

Στη Φρανκφούρτη, ο δείκτης DAX σημειώνει μικρή άνοδο κατά 0,14% στις 22.884 μονάδες, στο Παρίσι ο CAC 40 προσθέτει 0,31% στις 7.831 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 κινείται 0,22% υψηλότερα, στις 10.085 μονάδες.

Καλύτερη εικόνα στην ευρωπεριφέρεια, με τον δείκτη IBEX 35 στη Μαδρίση να κερδίζει 1,03% στις 17.080 μονάδες, ενώ στο Μιλάνο ο FTSE MIB ενισχύεται κατά 0,58% στις 43.995 μονάδες.

Η κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν «φουντώνει» όλο και περισσότερο τις ανησυχίες ότι ένα ενεργειακό σοκ θα μπορούσε να ασκήσει πληθωριστικές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Ανησυχίες που ενέτειναν και οι ανακοινώσεις των κεντρικών τραπεζών τις προηγούμενες ημέρες, που προειδοποιούν ότι μια περατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή θα αυξήσει το ενεργειακό κόστος κάτι που θα έχει συνέπειες τόσο στον πληθωρισμό όσο και στην οικονομική ανάπτυξη.



Πηγή: skai.gr

