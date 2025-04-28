Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στο υπουργείο Ενέργειας μετά το μπλακάουτ που προκλήθηκε σε Ισπανία και Πορτογαλία.

Στη σύσκεψη, συμμετέχουν ανώτατα στελέχη της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), των Διαχειριστών των ηλεκτρικών δικτύων (ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ) καθώς της Εθνικής Αρχής κυβερνοασφάλειας.

Η σύσκεψη όπως διευκρινίζουν οι αρμόδιες πηγές είναι προληπτικού χαρακτήρα και αξιολογούνται όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα.

Το πρωτοφανές μπλακάουτ που έπληξε σήμερα την Ισπανία και την Πορτογαλία, προκάλεσε χάος σε μεταφορές, αερομεταφορές και στο δίκτυο των επικοινωνιών. Διακοπές ρεύματος αναφέρθηκαν σε ολόκληρη την ιβηρική χερσόνησο, ενώ αναφορές για προβλήματα σημειώθηκαν νωρίτερα και σε περιοχές της Γαλλίας. Ο πορτογαλικός διαχειριστής δικτύου REN ανέφερε ότι «οι διακοπές ηλεκτρικής ενέργειας στην Πορτογαλία ήταν αποτέλεσμα βλάβης στο ισπανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία σχετίζεται με έναν σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο», γνωστό ως «επαγόμενη ατμοσφαιρική μεταβολή».

