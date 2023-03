Αύξηση 50 μονάδων βάσης στα επιτόκια ανακοίνωσε η ΕΚΤ

Αύξηση 50 μονάδων βάσης ανακοίνωσε την Πέμπτη το μεσημέρι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις ότι θα εμμείνει στις τακτικές της για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, παρά τις εξελίξεις στα τραπεζικά ιδρύματα και τους φόβους που έχουν εκφραστεί.

Με τη νέα αύξηση, συνολικά οι αυξήσεις των επιτοκίων από το καλοκαίρι του 2022, έχουν ανέλθει στο 3,5% (350 μονάδες βάσης).

We raised interest rates by 0.5 percentage points.



See our latest monetary policy decisions https://t.co/CcKNNfnfgR pic.twitter.com/zMk8BVDNnD