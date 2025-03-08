Ταχεία αποκλιμάκωση των εκκρεμών συντάξεων καταγράφουν τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ. Όπως αναφέρουν αρμόδια στελέχη του φορέα, η θετική πορεία στην έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό τόσο στη συστηματική δουλειά του ανθρώπινου δυναμικού του e-ΕΦΚΑ όσο και στην αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων, που αναπτύχθηκαν και στις αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι οποίες ακολουθήθηκαν.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να μεγιστοποιηθούν, όταν ο φορέας μεταβεί στη νέα εποχή, με την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και την πλήρη ψηφιοποίηση των αρχείων του, που θα επιταχύνει περαιτέρω την απονομή συντάξεων και παροχών.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις (εκκρεμείς πάνω από 90 ημέρες) είναι λιγότερες από 15.000 και, σταδιακά, ο αριθμός βαίνει μειούμενος.

Πλέον, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξάλειψη των εκκρεμοτήτων στα «μέτωπα» των επικουρικών και των διεθνών συντάξεων.

Μετά την έκδοση των κύριων συντάξεων, η προσοχή μετατοπίζεται στην εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων αιτήσεων για επικουρική, που έχουν μειωθεί κάτω από 32.000. Όπως εξηγούν στελέχη του φορέα, στην περίπτωση των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια, καθώς κάθε επαγγελματική ομάδα είχε το δικό της επικουρικό. Μάλιστα, επισημαίνουν ότι έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα και, με την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου, πρόκειται να υπάρξει αισθητή βελτίωση.

Παράλληλα, πρόοδος έχει συντελεστεί και στην απονομή των διεθνών συντάξεων, που είναι υψηλής πολυπλοκότητας. Στόχος είναι να ακολουθήσει δραστική μείωση των διεθνών συνταξιοδοτικών εκκρεμοτήτων το επόμενο χρονικό διάστημα.

Επίσης, ο e-ΕΦΚΑ έχει επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων και έχει εντείνει τον ρυθμό απονομής. Κύριες επιδιώξεις για το μέλλον είναι να μην συσσωρευτούν πάλι εκκρεμείς συντάξεις και ο φορέας να συνεχίσει να προσφέρει ολοένα και περισσότερο ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες.

Υπηρεσίες προς όφελος των ασφαλισμένων

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, ο e-ΕΦΚΑ έχει θέσει σε λειτουργία διάφορες υπηρεσίες, οι οποίες τους διευκολύνουν σε όλα τα στάδια της συνταξιοδοτικής διαδικασίας.

Για παράδειγμα, μέσω του Ψηφιακού Δωματίου Επικοινωνίας, ο πολίτης μπορεί πλέον να καταθέτει ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απονομή της σύνταξής του, ο υπάλληλος του φορέα μπορεί να επικοινωνεί μαζί του και να ζητάει σε ηλεκτρονική μορφή το δικαιολογητικό, που εκκρεμεί, για να συνεχίσει τη διαδικασία απονομής και ο πολίτης μπορεί να επικοινωνεί με τον υπάλληλο, προκειμένου να ενημερώνεται για την πορεία της διεκπεραίωσης του αιτήματός του.

Το Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας είναι μια σύγχρονη εφαρμογή, η οποία αποτελεί το μέσο άμεσης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των πολιτών και του e-ΕΦΚΑ σε «πραγματικό χρόνο», καθώς υπάρχει η δυνατότητα της αποστολής μηνυμάτων και της διαβίβασης εγγράφων.

Το Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας αφορά κάθε πολίτη, ο οποίος υποβάλλει το συνταξιοδοτικό αίτημά του, καθώς και τους υπαλλήλους του φορέα, που απασχολούνται με την απονομή συντάξεων και έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μια σύγχρονη εφαρμογή για την αποστολή ενημερώσεων και αιτημάτων πληροφορίας ή για την κοινοποίηση εγγράφων.

Χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ασφαλισμένοι και από το Ενιαίο Τηλεφωνικό Κέντρο 1555, που είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με σκοπό την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών, ενοποιώντας τα διάσπαρτα τηλεφωνικά κέντρα, που λειτουργούσαν, μέχρι πρότινος.

Οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα επίσης να παρακολουθούν και να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την πορεία του συνταξιοδοτικού αιτήματός τους, μετά την υποβολή του, από τον ιστότοπο του φορέα, επιλέγοντας από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συνταξιούχους την ενότητα «παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης».

Τέλος, ο e-ΕΦΚΑ εγκαινίασε έναν νέο, σύγχρονο τρόπο στην ενημέρωση των ασφαλισμένων, εισάγοντας την ηλεκτρονική κοινοποίηση συνταξιοδοτικών αποφάσεων, μέσω της καινοτόμου Θυρίδας Πολίτη στην πλατφόρμα my.gov.gr, επιτυγχάνοντας έτσι άμεση και προσωπική ενημέρωση, απλούστευση διαδικασιών, ψηφιακή πρόσβαση, καθώς και αποδοτικότητα και οικονομία.

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στην ηλεκτρονική κοινοποίηση συνταξιοδοτικών αποφάσεων παρέχεται, εφόσον, κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, ζητήθηκε η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.