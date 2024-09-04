Με μειωμένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας.

Στη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε σήμερα για την έκδοση εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,82% έναντι 3,34% που είχε διαμορφωθεί στην προηγούμενη δημοπρασία στις αρχές Ιουνίου.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 916 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,83 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2024.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι παράλληλα με τη δημοπρασία, το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ.

Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Η περίοδος των εγγραφών λήγει αύριο Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2024.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του ΣΑΤ. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την Αστυνομική Ταυτότητα και τον ΑΦΜ.

Υπενθυμίζεται ότι, τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται κρατικά χρεόγραφα (Έντοκα Γραμμάτια ή Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου) μέσω των τραπεζών και των χρηματιστηριακών εταιριών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνήθεις διαδικασίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.