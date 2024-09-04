Alpha Bank: Yπερκάλυψη κατά σχεδόν 10 φορές της έκδοσης ομολόγου - Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης

Έπειτα από σειρά επιτυχημένων εκδόσεων ομολόγων σε επίπεδο Ομίλου της Alpha Bank την τελευταία τριετία συνολικού ύψους 3,55 δισ. ευρώ η Alpha Bank άντλησε με επιτυχία από τις αγορές 300 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης ομολόγου Additional Tier 1, συγκεντρώνοντας έντονο ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα.

Όπως ανακοινώθηκε, αξιοποιώντας τη θετική συγκυρία στις αγορές, η υψηλή ζήτηση για το ομόλογο ΑΤ1 προσέγγισε τα 2,9 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη του αρχικού στόχου κατά 9,5 φορές και με τις προσφορές να προέρχονται από περισσότερους από 250 επενδυτές.

Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο που επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση του Ομίλου και την ικανότητά του να αξιοποιεί τις κεφαλαιαγορές καθώς και την αποφασιστικότητα της διοικητικής ομάδας του να κινείται γρήγορα, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή του θέση. Η έκδοση δημιουργεί επίσης τις προϋποθέσεις για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου, κατά τα πρότυπα κορυφαίων ευρωπαϊκών τραπεζών. Το νέο ομόλογο, αορίστου διαρκείας με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 έτη, θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 7,5%, αντανακλώντας τη σημαντική μείωση του περιθωρίου (spread) σε σύγκριση με την πρώτη έκδοση AT1, που έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο του 2023 με την απόδοση να ανέρχεται σε 11,875%. H συναλλαγή συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών, με κάλυψη πρωταρχικά από το Ηνωμένο Βασίλειο (46%), την ΕΕ (43%), την Ελβετία (4%) και την Ασία (3%).

Μακροπρόθεσμοι επενδυτές ηγήθηκαν της κατανομής, με τους βασικούς αγοραστές ΑΤ1 τίτλων να αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% της κατανομής.

O Deputy CEO του Ομίλου Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, σημείωσε: «Η υψηλή ζήτηση που προσέλκυσε η νέα συναλλαγή AT1 της Τράπεζας, με το κουπόνι να διαμορφώνεται καλύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς, αποτελεί μία σημαντική επιτυχία για την τράπεζά μας αλλά και απόδειξη της εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας. Η εμπιστοσύνη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της πρόσφατης αναβάθμισης της τράπεζάς μας σε επενδυτική βαθμίδα από τον οίκο Moody's και της επαναλαμβανόμενης επίτευξης ισχυρών επιπέδων οργανικής κερδοφορίας και δημιουργίας κεφαλαίου. Η νέα έκδοση όχι μόνο βελτιστοποιεί και ενισχύει την ήδη σταθερή κεφαλαιακή μας θέση κατά 93 μονάδες βάσης, διαφοροποιώντας τις πηγές κεφαλαίων μας, αλλά αντανακλά παράλληλα τη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τα κεφαλαιακά μας αποθέματα, παρέχοντας περαιτέρω ευελιξία για την επιστροφή μεγαλύτερης αξίας στους μετόχους».

Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Alpha Bank

Είναι ενδεικτικό πως:

• Μέσα σε μόλις 2 ώρες από το άνοιγμα των βιβλίων, οι προσφορές έφθασαν σχεδόν τα 2,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας, τελικά, κατά σχεδόν 10 φορές το ζητούμενο ποσό των 300 εκατ. ευρώ.

• Η απόδοση της έκδοσης διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 7,5% και ήταν η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί σε έκδοση ΑΤ1 μεταξύ ελληνικών και κυπριακών τραπεζών, επιτυγχάνοντας σημαντική σύγκλιση με την απόδοση αντίστοιχων εκδόσεων πολύ μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών.

• Η Alpha Bank αντλεί πολλαπλά οφέλη από την επιτυχία της έκδοσης αυτής:

- Εδραιώνεται ως leader στην επιλογή των επενδυτών ομολόγων, καλύπτοντας πρώτη και με απόσταση τον στόχο για MREL σχεδόν 1,5 χρόνο νωρίτερα.

- Ενισχύει το «οπλοστάσιό» της και, πρακτικώς, διασφαλίζει τη διευρυμένη διανομή μερίσματος που έχει ανακοινωθεί και ανέρχεται σε 35% επί των κερδών για φέτος και 50% των κερδών για το 2025.

- Βελτιώνει περαιτέρω τη θέση της, ώστε να επωφεληθεί από νέες αναβαθμίσεις από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Καθώς τα ομόλογα χαμηλής εξασφάλισης είναι ό,τι κοντινότερο υπάρχει ιεραρχικά στις μετοχές, η τόσο καλή τιμολόγηση αναδεικνύει τις ευκαιρίες που υπάρχουν για τους επενδυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

