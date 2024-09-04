«Καπνός» 279 δισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίηση της Nvidia

Κατά 279 δισ. δολ. υποχώρησε σε μια μόλις συνεδρίαση η κεφαλαιοποίηση της Nvidia, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Το προηγούμενο “ρεκόρ” το κατείχε η μητρική εταιρεία της Facebook, Meta, η κεφαλαιοποίηση της οποίας έχασε 232 δισ. δολ. σε μια μέρα τον Φεβρουάριο του 2022.

Το αστρονομικό ποσό των 279 δισ. δολ. αντιστοιχεί σε πτώση της μετοχής της Nvidia κατά 9,5%. Στις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις μάλιστα, από την ημέρα δηλαδή που η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε κέρδη χαμηλότερα των εκτιμήσεών της, η μετοχή της Nvidia καταγράφει συνολικές απώλειες 14%.

Η πτώση είναι επίσης απόρροια και της αλλαγής στάσης των επενδυτών οι οποίοι αρχίζουν να γίνονται λίγο πιο επιφυλακτικοί σχετικά με τις προοπτικές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος έχει τροφοδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος των χρηματιστηριακών κερδών φέτος.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μετοχή της Nvidia έχασε επιπλέον 2% σε συνέχεια της είδησης που μετέδωσε το Bloomberg ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κλήτευσε την εταιρεία, καθώς και άλλες του κλάδου της, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργεί σχετικά με το αν έχει παραβιάσει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες.

Σύμφωνα με το Bloomberg γενικότερα ο μήνας δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τις μετοχές. Από τη μια υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την ανάπτυξη της Κίνας οι οποίες επηρέασαν την αγορά των εμπορευμάτων, από το πετρέλαιο μέχρι και τον χαλκό. Τα στοιχεία για τη μεταποίηση στις ΗΠΑ ήταν υποτονικά, καταγράφοντας ελαφριά άνοδο των τιμών, στοιχείο το οποίο τα “γεράκια” του πληθωρισμού εκλαμβάνουν ως ανησυχητικό.

