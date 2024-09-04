Χρηματιστήριο: Στις 1.427,45 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με πτώση 1,29% 

Πτωτικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες υποχωρούν στον απόηχο της χθεσινής ισχυρής υποχώρησης των δεικτών στη Wall Street.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.427,45 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,29%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 7,48 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,40%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης μικρή άνοδο καταγράφει μόνο η μετοχή του ΟΤΕ (+0,20%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Autohellas (-3,66%), της Ελλάκτωρ (-2,64%), της ΔΕΗ (-2,22%), της Eurobank (-2,10%), και της Πειραιως (-2,01%).

Ανοδικά κινούνται 9 μετοχές, 64 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π)+7,22% και Ιατρικό +1,60%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ακρίτας -9,88% και Prodea -9,09%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.