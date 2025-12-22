Σταθεροποιητικές τάσεις, με περιορισμένες αρνητικές διακυμάνσεις σε ορισμένα βασικά οικονομικά μεγέθη παρουσίασε ο τομέας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών το 2024, ενώ αντίθετα σε ανοδική τροχιά κινήθηκε η εγχώρια ταχυδρομική αγορά, όπως προκύπτει από την Έκθεση Επισκόπησης Αγορών που δημοσίευσε η ΕΕΤΤ, παρουσιάζoντας αναλυτικά τα κύρια οικονομικά μεγέθη, τις διαμορφούμενες τάσεις και το επίπεδο του ανταγωνισμού στους δύο κλάδους.

Στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι επενδύσεις συνεχίστηκαν, με έμφαση στην ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς και υποδομών 5G, ενώ ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων παρέμεινε υψηλός, ιδίως στις υπηρεσίες δεδομένων και στις δεσμοποιημένες προσφορές, με κύριους μοχλούς την ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων, τις υπηρεσίες κινητής ευρυζωνικότητας και τις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης.

Όσον αφορά την ελληνική ταχυδρομική αγορά, όπως προαναφέρθηκε, κινήθηκε σε ανοδική τροχιά, με αιχμή τη διακίνηση των δεμάτων, που συνδέεται με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αντίθετα, το πλήθος των διακινηθέντων φακέλων μειώθηκε, ενώ τα αντίστοιχα έσοδά τους αυξήθηκαν οριακά.

Αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Πιο αναλυτικά, αναφορικά με τον κλάδο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο κύκλος εργασιών σημείωσε πτώση 1,1%, ανερχόμενος στα 4,9 δισ. ευρώ, με τα έσοδα από τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες να ανέρχονται στα 4,3 δισ. ευρώ έναντι 4,2 δισ. ευρώ το 2023. Η συμβολή του κύκλου εργασιών του κλάδου στο ΑΕΠ της Ελλάδας κυμάνθηκε στο 2,1%.

Οι τιμές στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών κινήθηκαν σε επίπεδα χαμηλότερα από τον Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που σημείωσε αύξηση 2,7% σε σύγκριση με το 2023, ενώ ο Υποδείκτης Επικοινωνιών συνέχισε τη φθίνουσα πορεία του, έχοντας μειωθεί οριακά κατά 0,3%.

Οι επενδύσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανήλθαν στο 1,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με το 2023.

Οι σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις έφθασαν τις 4.489.909 γραμμές, παρουσιάζοντας μικρή ετήσια μείωση 0,5%, ενώ η διείσδυση της σταθερής ευρυζωνικότητας στον πληθυσμό έφθασε στο 43,2%.

Αντίθετα, οι γραμμές FTTH αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 72%, συνιστώντας το 14,2% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών έναντι 8,2% τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ σημαντική αύξηση σημείωσαν και οι γραμμές υπερ-υψηλών ταχυτήτων (ονομαστικών download ταχυτήτων από 100 Mbps και άνω) και αποτέλεσαν το 37,4% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας έναντι 32,6% στα τέλη του 2023.

Οι συνολικές γραμμές πρόσβασης σε δίκτυα NGA ανήλθαν σε 1.440.658, με το μερίδιό τους στο σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών να αυξάνεται στο 32,1% έναντι 28,8% στα τέλη του 2023.

Όσον αφορά τη συνολική κάλυψη 5G, αυξήθηκε κατά 1,7 εκατοστιαία μονάδα, ανερχόμενη στο 99,8% τον Ιούνιο του 2024, πάνω από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο (94,3%).

Οι ενεργές συνδέσεις κινητών επικοινωνιών με χρήση υπηρεσιών δεδομένων ανήλθαν σε 9.775.862, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 1,7% και καταγράφοντας πληθυσμιακή διείσδυση 94%.

Οι γραμμές σταθερής τηλεφωνίας ανήλθαν σε 4.673.246, με διείσδυση 44,9% επί του πληθυσμού. Παράλληλα, η συνολική κίνηση σταθερής τηλεφωνίας σημείωσε ετήσια πτώση 24,2%.

Οι ενεργές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε 13,5 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,2%, σε σχέση με το 2023, ενώ ο όγκος των φωνητικών κλήσεων διαμορφώθηκε στα 39,3 δισ. λεπτά, αυξημένος κατά 7,2% σε σχέση με το 2023.

Η χρήση των δικτύων κινητών επικοινωνιών χαρακτηρίστηκε για ακόμη μία φορά από την εντυπωσιακή άνοδο κατά 38,7% στη χρήση υπηρεσίας δεδομένων, φθάνοντας τα 1.732 εκατ. GΒ έναντι 1.249 εκατ. GΒ το 2023. Επίσης, νέα σημαντική αύξηση 24,8% παρουσίασαν τα μηνύματα πολυμέσων (MMS).

Τέλος, οι συνδρομές τηλεόρασης αυξήθηκαν κατά 5,3%, ανερχόμενες σε 1,4 εκατ., με τις συνδρομές μέσω δικτύου ΙP να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο (59%).

Οι συνδυαστικές προσφορές ανήλθαν σε 4,4 εκατ., παρουσιάζοντας πτώση 1,6% σε σχέση με το 2023 (4,5 εκατ.), με δημοφιλέστερη κατηγορία το triple play σταθερής τηλεφωνίας, σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και κινητών επικοινωνιών (1,9 εκατ. συνδρομές).

Αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών

Όσον αφορά τον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, το 2024 εισήλθαν στην αγορά 68 νέες επιχειρήσεις με Γενική Άδεια, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των δραστηριοποιούμενων ταχυδρομικών επιχειρήσεων σε 750.

Οι επενδύσεις των ταχυδρομικών επιχειρήσεων ανήλθαν σε 25,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αξιοσημείωτη αύξηση 40,9%. ενώ οι αυτοματοποιημένες ταχυδρομικές θυρίδες αυξήθηκαν κατά 36,1%, φθάνοντας τις 5.300.

Τα έσοδα της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς παρουσίασαν άνοδο 5,4% σε σχέση με το 2023, φτάνοντας τα 768 εκατ. ευρώ, προερχόμενα από τη διακίνηση 317 εκατ. αντικειμένων, αυξημένων οριακά κατά 0,4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Το μερίδιο εσόδων του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) στη συνολική αγορά μειώθηκε εκ νέου στο 14% από 15% που ήταν το 2023. Παράλληλα, αυξήθηκε το μερίδιο των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών στο 84% από 83% που ήταν την προηγούμενη χρονιά, ενώ το μερίδιο των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο (2%).

Το μερίδιο των δεμάτων-μικροδεμάτων σημείωσε αύξηση, τόσο στο σύνολο των εσόδων των διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων, φτάνοντας το 69% έναντι 68% το 2023, όσο και στο σύνολο του πλήθους των αντικειμένων, ανερχόμενο στο 33% έναντι 29% το 2023. Αναλυτικότερα, τα έσοδα από τη διακίνηση 105 εκατ. δεμάτων ανήλθαν σε 532 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7,8% σε σχέση με το 2023.

Αντίθετα, οι διακινηθέντες φάκελοι μειώθηκαν κατά 5,4% και απέφεραν έσοδα της τάξης των 236 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Στην αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ), πέραν του ΦΠΚΥ, δραστηριοποιήθηκαν έντεκα επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια, οι οποίες διακίνησαν το 17% των ταχυδρομικών αντικειμένων της αγοράς ΚΥ και απέφεραν το 10% των εσόδων της. Οι φάκελοι είναι αναμφισβήτητα το κυρίαρχο αντικείμενο στην αγορά της ΚΥ, καθώς αποτέλεσαν το 91% των διακινηθέντων αντικειμένων, αποφέροντας το 84% των εσόδων της συγκεκριμένης αγοράς.

Τέλος, στην αγορά των ταχυμεταφορών, δραστηριοποιήθηκαν 738 επιχειρήσεις με Γενική Άδεια. Οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών διακίνησαν φακέλους σε ποσοστό 31% και δέματα-μικροδέματα σε ποσοστό 69% του πλήθους των αντικειμένων. Οι φάκελοι απέφεραν στις επιχειρήσεις με Γενική Άδεια μόλις το 19%, ενώ τα δέματα-μικροδέματα απέφεραν το 81% των αντίστοιχων εσόδων.

