«Παραγωγός» καλών ειδήσεων για τις αγορές εξακολουθεί να είναι η χώρα. Μετά την παμψηφεί εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην ηγεσία του Eurogroup, η Ελλάδα ενισχύει σήμερα το προφίλ «καλοπληρωτή» που τα τελευταία χρόνια συστηματικά χτίζει με μια ακόμη πρόωρη αποπληρωμή χρέους.



Το Ελληνικό Δημόσιο αποπληρώνει σήμερα 5,3 δισ. € δανείων GLF (Greek Loan Facility - Ελληνική Δανειακή Διευκόλυνση) από τις εποχές του πρώτου μνημονίου, αντί να περιμένει μετά το 2031 όταν και τοποθετείται η λήξη τους. Τα δάνεια είναι διμερή - με 14 χώρες μέλη της ζώνης του κοινού νομίσματος - και επιστρέφονται σε αυτές, αφού ο προσωρινός ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης (EFSF) συστήθηκε τον Ιούνιο του 2010. Μία κίνηση που δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα αλλά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Αμέσως - αμέσως, ο προϋπολογισμός και κατ’ επέκταση οι Έλληνες φορολογούμενοι, απαλλάσσονται άμεσα από ένα βάρος 1,6δισ. € (140 εκατ. € μεσοσταθμικά για τα επόμενα 12 χρόνια) που θα έπρεπε να καταβάλλουν από το 2026 και έπειτα σε τόκους, σε περίπτωση ομαλής κι όχι πρόωρης αποπληρωμής.



Πρώτα και κύρια το χρέος της χώρας μειώνεται ισόποσα.

Για πρώτη φορά το χρέος από το 2011 το χρέος της χώρας θα υποχωρήσει κάτω από το 140% του ΑΕΠ και μέχρι το 2029 θα έχει υποχωρήσει και κάτω από το 120% του ΑΕΠ και κάπως έτσι η Ελλάδα θα παραδώσει τα σκήπτρα της πιο χρεωμένης χώρας στην Ευρώπη στην Ιταλία.



Σε συμβολικό επίπεδο, αποτελεί ένα άμεσο μήνυμα προς τις αγορές ότι δεν έχουν να …χάνουν από τη συνδιαλλαγή τους με το Ελληνικό Δημόσιο. Αγορές οι οποίες έχουν «μεταβολίσει» αυτό το μήνυμα εξού και το κόστος δανεισμού της χώρας έχει υποχωρήσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Αρκεί να σκεφτεί κάποιος ότι επιτόκιο του 10ετούς ελληνικού ομολόγου βρίσκεται στο 3,49% μόλις μισή μονάδα πάνω από το Γερμανικό.

Την ίδια στιγμή:

Η Γαλλία είναι στο 3,58%

Η Ιταλία στο 3,55%

Η Ισπανία στο 3,3%



Η χώρα δανείζεται πιο φθηνά κι από το Ηνωμένο Βασίλειο, που βρίσκεται στο 4,51% ακόμη και από τις πανίσχυρες ΗΠΑ που είναι στο 4,19%.



Η πρόωρη αποπληρωμή χρέους αποτελεί επίσης τον σπόρο που φυτεύει τώρα η Ελλάδα για να …ανθίσει αργότερα μέσα στο 2026 το…δέντρων των αναβαθμίσεων από τους οίκους αξιολόγησης, που θα ρίξει ακόμη περισσότερο το κόστος δανεισμού για το ελληνικό δημόσιο και τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Η σημερινή κίνηση δεν είναι μεμονωμένη, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο πρόωρων αποπληρωμών που στόχο έχουν την απαλλαγή από δάνεια υψηλού κόστους (τα διμερή δάνεια του GLF έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο που τώρα είναι περίπου στο 2,4% αλλά είχε ξεπεράσει και το 3%) και ταυτόχρονα τη βελτίωση του προφίλ του χρέους της χώρας.

Ήδη έχουν προηγηθεί τρεις πρόωρες αποπληρωμές ευρωπαϊκών δανείων συνολικού ύψους 15,9 δισ. € (στα έτη 2022-2024) και με τη νέα θα αγγίξουν τα 20,1δισ. €. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν και περίπου 7,9 δισ. € για την προεξόφληση του δανείου από το ΔΝΤ, το οποίο και αποτελεί πλέον παρελθόν.



Η ..σούμα δείχνει ότι – συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής αποπληρωμής – η χώρα θα έχει διαγράψει στο τέλος της μέρας χρέη συνολικής αξίας 29 δισ.€ και επιπλέον συνολικούς τόκους περίπου 3,5 δισ. €.

Κι όλες αυτές οι πληρωμές δεν έχουν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά το «μαξιλάρι» διαθεσίμων το οποίο και άλλωστε δημιουργήθηκε και με αυτό το σκοπό. Και παρά τις πληρωμές, σύμφωνα με τις πληροφορίες το 2026 θα το βρει με διαθέσιμα 35 δισ. €.

