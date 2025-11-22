Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνάντηση εργασίας για τις επικείμενες αλλαγές στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) του e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο της μετάβασης στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η ενημερωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 και είχε ως στόχο την πληροφόρηση για τις νέες δυνατότητες και τη λειτουργική αναβάθμιση του συστήματος.

Στη διαδικασία συμμετείχαν στελέχη του φορέα, καθώς και εκπρόσωποι εταιρειών που αναπτύσσουν λογισμικό μισθοδοσίας, ενώ η εκδήλωση μεταδόθηκε και διαδικτυακά μέσω του καναλιού του e-ΕΦΚΑ στο YouTube και στο Facebook.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν:

- οι βασικές αλλαγές στον τρόπο υποβολής των ΑΠΔ,

- η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών,

- τα νέα πεδία και οι ενισχυμένοι έλεγχοι που θα ισχύουν στις δηλώσεις και

- οι δυνατότητες που εισάγει το νέο ΟΠΣ για εργοδότες και υπαλλήλους.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «οι αλλαγές στοχεύουν στη σημαντική απλούστευση των διαδικασιών, στη μείωση λαθών και στη συνολική βελτίωση της εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και λογιστών.

Ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει τη συστηματική αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του, με στόχο ένα πιο γρήγορο, διαφανές και φιλικό σύστημα για όλους».

