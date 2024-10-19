«Έτος ορόσημο» για το ΤΑΙΠΕΔ χαρακτηρίζουν τα στελέχη του Ταμείου το 2024, καθώς καταγράφεται η καλύτερη επίδοση στην ιστορία του με έσοδα άνω των 4 δισ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, το ΤΑΙΠΕΔ από την ίδρυση του το 2011 έως σήμερα έχει ολοκληρώσει συνολικά περισσότερα από 60 έργα, με συνολικά έσοδα για τα δημόσια ταμεία άνω των 13 δισ. ευρώ από την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, έως το τέλος του έτους, αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο για την υποπαραχώρηση του Εμπορικού Λιμένα «Φίλιππος Β'» στον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας, αξίας 33,9 εκατ. ευρώ. Εκτός από το τίμημα, ο υποπαραχωρησιούχος θα υλοποιήσει επενδύσεις 36 εκατ. ευρώ για την περαιτέρω ανάπτυξη του λιμένα.

Επιπλέον, μέσα στις επόμενες τρείς εβδομάδες θα υπογραφεί η σύμβαση με τη LAMDA MARINAS για τη δημιουργία Μαρίνας Μεγάλων Σκαφών Αναψυχής στο λιμάνι της Κέρκυρας. Το συνολικό όφελος του έργου θα υπερβεί τα 89 εκατ. ευρώ για το σύνολο των 40 ετών της παραχώρησης, καθώς, εκτός από το εφάπαξ τίμημα, οι επενδύσεις για την εκ του μηδενός κατασκευή και ανάπτυξη της Μαρίνας αναμένεται να υπερβούν τα 50 εκατ. ευρώ.

Τα βασικά έργα

Για να καταστεί το 2024 «έτος ορόσημο», καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισε η ολοκλήρωση της παραχώρησης της Αττικής Οδού έναντι συνολικού εφάπαξ τιμήματος 3,27 δισ. ευρώ, που, παράλληλα, μείωσε το δημόσιο χρέος κατά περίπου 1,5% του ΑΕΠ. Το Δημόσιο θα εισπράττει τουλάχιστον το 9,3% των ετήσιων ακαθάριστων πάσης φύσεως εσόδων του παραχωρησιούχου.

Ενώ, εκτός από το οικονομικό αντάλλαγμα από τη νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού, εφέτος έχουν εισπραχθεί 785 εκατ. ευρώ από την εισαγωγή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) στο Χρηματιστήριο, 80 εκατ. ευρώ από τη διάθεση πλειοψηφικού ποσοστού του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου- το 50% του οποίου θα αποδοθεί στον «Ειδικό Λογαριασμό Ανάπτυξης Λιμενικών Υποδομών»- και 1,5 εκατ. ευρώ κατ' ελάχιστο από την παραχώρηση της μαρίνας Πύλου για 40 έτη.

Επιπλέον, το Ταμείο εισέπραξε περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ από την αξιοποίηση των ακινήτων στο Αντίρριο και στη Σάνη Χαλκιδικής, ενώ αναμένεται τους επόμενους μήνες η καταβολή 29,5 εκατ. ευρώ έπειτα από την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την αξιοποίηση των ακινήτων στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης και στον Κονιαβίτη Φθιώτιδας.

Σημειώνεται ότι το 2021 ο ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ διευρύνθηκε με τη σύσταση της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF), στην οποία η Πολιτεία έχει αναθέσει την ωρίμαση και τη δημοπράτηση έργων στρατηγικής σημασίας, ύψους άνω των 8 δισ. ευρώ, τα οποία χρηματοδοτούνται κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συνολικά, από την ίδρυσή του έως τον Οκτώβριο εφέτος, το PPF έχει προετοιμάσει και διενεργήσει μεγάλο αριθμό διαγωνισμών.

Ειδικότερα:

Έχουν ολοκληρωθεί 74 διαγωνισμοί και έχουν παραδοθεί έργα αξίας 102,4 εκατ. ευρώ.

Έχουν υπογραφεί 292 συμβάσεις αξίας 983,5 εκατ. ευρώ.

Σε εξέλιξη βρίσκονται 68 διαγωνισμοί αξίας 1,18 δισ. ευρώ.

Σε στάδιο ωρίμανσης είναι 41 διαγωνιστικές διαδικασίες με προϋπολογισμό 465,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με παράγοντες του Ταμείου, οι διαγωνισμοί που υλοποιεί η Μονάδα αφορούν σε έργα με σημαντικό κοινωνικό, περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στον δήμο Φυλής και στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη με συμβάσεις παραχώρησης, η αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του στεγάστρου του κεντρικού σταδίου και του ποδηλατοδρομίου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ- αναμένεται ο σχετικός διαγωνισμός με προϋπολογισμό άνω των 60 εκατ. ευρώ να ξεκινήσει έως το τέλος του έτους), η κατασκευή του νέου αστικού περιπάτου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, η δημιουργία του Κυβερνητικού Πάρκου «Ανδρέας Λεντάκης», η αναβάθμιση των υποδομών σε 80 Νοσοκομεία και περισσότερα από 150 Κέντρα Υγείας, το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ για την ενίσχυση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, τα προγράμματα Antinero για τον καθαρισμό και την προστασία μεγάλων δασικών εκτάσεων σε ολόκληρη τη χώρα και το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης για την αποκατάσταση κρίσιμων δασικών οικοσυστημάτων.

