Η επιχείρηση περιστολής της φοροδιαφυγής αποδίδει καρπούς και επιτρέπει στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να σχεδιάσει τις επόμενες κινήσεις του για τη μείωση των φόρων την επόμενη τριετία.

Η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και η εξάπλωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, σταδιακά σε όλο και μεγαλύτερο εύρος της οικονομικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με τους ελεγχους της ΑΑΔΕ, ανοίγει το δρόμο για την επίτευξη του στόχου αύξησης των ετήσιων εσόδων από τη φοροδιαφυγή στα 2,5 δισ ευρώ έως το 2027.

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία για την πορεία των φορολογικών εσόδων, σύμφωνα με τα οποία το πρώτο εξάμηνο εφέτος τα έσοδα από τον ΦΠΑ παρουσίασαν αύξηση 10,3% συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, γεγονός που αποδίδεται στις παρεμβάσεις που αφορούν στην επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών καθώς και στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Χαρακτηριστικά για την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την αύξηση του τζίρου που δηλώνεται στις φορολογικές αρχές από βασικές οικονομικές δραστηριότητες είναι τα ακόλουθα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών:

- Ο τζίρος των συναλλαγών μέσω POS στον κλάδο της εστίασης το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου εφέτος ανήλθε σε 5,5 δισ ευρώ, σημαντικά υψηλότερος ( κατά 700 εκατ ευρώ) του τζίρου των 4,8 δισ ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος πέρυσι. Στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι σε ετήσια βάση το τζίρος αυτός θα ανέλθει στα 7,9 δισ ευρώ, υψηλότερος κατά 1,1 δισ ευρώ του αντίστοιχου περυσινού (6,8 δισ ευρώ).

Χαρακτηριστική, επίσης για τα αποτελέσματα από την αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι η αύξηση του δηλωθέντος τζίρου στην εστίαση που συνοδεύεται από αύξηση των δηλωθέντων φιλοδωρημάτων κατά 400 εκατ. ευρώ.

- Στον κλάδο των κομμωτηρίων και στις υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας ο τζίρος που δηλώθηκε μέσω POS στο οκτάμηνο του 2023 ήταν 326 εκατ. ευρώ ενώ στο διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου 2024 ανήλθε στα 371 εκατ. ευρώ. Συνολικά το 2024, εκτιμάται πως ο τζίρος του συγκεκριμένου κλάδου θα φτάσει τα 575 εκατ. ευρώ με αύξηση κοντά στο 14% από πέρυσι.

- Στα ταξί οι εισπράξεις μέσω POS εκτινάχθηκαν κατά 177% συγκριτικά με το αντίστοιχο οκτάμηνο πέρυσι. Ειδικότερα, το οκτάμηνο φέτος εμφανίστηκαν εισπράξεις 50 εκατ ευρώ έναντι 18 εκατ ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Εκτιμάται ότι σε ετήσια βάση το σύνολο του τζίρου μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών στον συγκεκριμένο κλάδο θα ανέλθει στα 73 εκατ ευρώ από 26 εκατ ευρώ πέρυσι.

Οι νέες παρεμβάσεις

Η πολιτική αυτή του υπουργείου Οικονομικών θα συνεχιστεί, όπως έχει προαναγγείλει ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

Έτσι, από το 2025 θα τεθούν σε υποχρεωτική εφαρμογή τα ηλεκτρονικά τιμολόγια σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ανακοινωθεί, ενώ θα επεκταθεί η χρήση POS στις λιανικές πωλήσεις περισσότερων κλάδων της οικονομίας.

Ήδη σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την εφαρμογή του νέου αυτοκόλλητου σήματος στα ΤΑΞΙ που θα ενημερώνει τους πελάτες για την υποχρέωση των επαγγελματιών να δέχονται πληρωμές μέσω POS.

Είναι ενδεικτικό ότι, χωρίς ακόμη να έχει εφαρμοστεί το μέτρο, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές στα ΤΑΞΙ κινούνται με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με το 2023.

Ακόμη μία από τις παρεμβάσεις στις οποίες θα προχωρήσει το οικονομικό επιτελείο μέσα στο πρώτο τετράμηνο του επόμενου έτους είναι και η διεύρυνση της χρήσης συστημάτων άμεσων πληρωμών, όπως το IRIS, προκειμένου να καλύψουν το σύνολο των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 3,3 εκατ. ΙΒΑΝ έχουν συνδεθεί με το IRIS.

Η άλλη όψη του νομίσματος περιστολής της φοροδιαφυγής είναι η επιβράβευση των συνεπών φορολογουμένων.

Ο Κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε στις αρχές της εβδομάδος αλλαγές στη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων με βάση τις οποίες επιβραβεύονται με υψηλότερη έκπτωση οι φορολογούμενοι που προχωρούν έγκαιρα στην υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης και καταβάλλουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος.

Ετσι, η έκπτωση φόρου από 3% που ίσχυε έως τώρα αυξάνεται στο 4% εφόσον η δήλωση υποβληθεί εντός του πρώτου ενάμιση μήνα της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, που ορίζεται σταθερά πλέον στις 15 Μαρτίου και θα ολοκληρώνεται στις 15 Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

