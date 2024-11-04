Εθνική Ασφαλιστική: Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής της στην Garanta S.A. στη Ρουμανία

Την υπογραφή συμφωνίας με την SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. ("SIGNAL IDUNA"), θυγατρική εταιρία του SIGNAL IDUNA's Group στη Ρουμανία, για την πώληση της συμμετοχής της 96,74% στην Garanta Asigurari S.A. ("Garanta") ανακοίνωσε η Εθνική Ασφαλιστική.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Εθνικής Ασφαλιστικής, με στόχο την εστίαση σε βασικές αγορές και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της σε περιοχές όπου διαθέτει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Ασφαλιστική ίδρυσε την Garanta S.A. το 1997. Σήμερα, η εταιρεία δραστηριοποιείται τόσο στον τομέα Ασφαλίσεων Ζωής όσο και στον τομέα των Γενικών Ασφαλίσεων, προσφέροντας κορυφαία εξυπηρέτηση στους πελάτες της στην αγορά της Ρουμανίας.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η συναλλαγή υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών.

