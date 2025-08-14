Δασμοί: Γιατί υπάρχει σημαντικός κίνδυνος κλιμάκωσης του πολέμου

Με την αναστολή των 90 ημερών για την επαναφορά των πολύ υψηλών δασμών στα Κινέζικα προϊόντα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο κόσμος ολόκληρος πήρε μια βαθιά ανάσα. Πολλοί αναλυτές την αντιμετώπισαν ως καλό οιωνό τελικής συμφωνίας μεταξύ των 2 υπερδυνάμεων ενώ αποτέλεσε και συστατικό της βελτιούμενης εικόνας των χρηματαγορών.



Μερίδα όμως αναλυτών εκτιμά πως έχει διαμορφωθεί ένα τέτοιο κοκτέιλ συνθηκών που ευνοεί την κλιμάκωση στο μέλλον των εμπορικών εντάσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο. Με λίγα λόγια, τα χειρότερα δεν έχουν περάσει. Σύμφωνα με την Scope υπάρχουν 5 βασικοί λόγοι….εκτροχιασμού.



ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Η εικόνα των αγορών είναι τόσο καλή που στην ουσία... παίρνει τον Ντόναλντ Τραμπ να προκαλέσει αναταραχή. Οι δείκτες της Wall Street – μετά και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που δεν ανέβηκε κι άρα ήλθε πιο κοντά η ώρα της μείωσης των επιτοκίων από την FED – είναι ή πλησιάζουν σε ιστορικά υψηλά.



Όλοι θυμούνται πώς αντέδρασαν οι αγορές όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον… τιμοκατάλογο στο χέρι ανακοίνωνε στις αρχές Απριλίου τους δασμούς σε κάθε χώρα. Η… μήνις της αγοράς ομολόγων των υποχρέωσε να ανακοινώσει αναστολές και να διαπραγματευθεί για να καταλήξει στην πλειοψηφία των περιπτώσεων σε χαμηλότερες «χρεώσεις».



Αποτέλεσμα; Οι αγορές πλέον να είναι «χαλαρές». Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης μεταβλητότητας τους βρίσκεται κοντά σε χαμηλά πολλών ετών, υποδηλώνοντας ότι οι αγορές δεν βλέπουν πλέον τους δασμούς 15%-20% που πρότεινε πρόσφατα ο Τραμπ ως ποινή, αλλά ως τη νέα κανονικότητα.



ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η οικονομία των ΗΠΑ επιδεικνύει αντοχές. Σε τριμηνιαία βάση το ΑΕΠ ανέκαμψε κατά 0,7% και οι προβολές πλέον υποδηλώνουν ανάπτυξη και στο γ’ τρίμηνο. Συνολικά φέτος η Αμερικανική οικονομία , εκτιμά η Scope , ότι θα αναπτυχθεί με 1,8% το οποίο είναι πολύ περισσότερο από άλλες αναπτυγμένες οικονομίες ( Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ η Ευρωζώνη θα είναι στο 1,4%, η Γερμανία στο 0,4%, η Γαλλία στο 0,7%. Ιαπωνία στο 0,7% και το ΗΒ στο 1,2% σύμφωνα με το ΔΝΤ).



Μπορεί οι τρέχοντες δασμοί είναι πολύ υψηλότεροι από ό,τι τις τελευταίες δεκαετίες, δεν είναι όμως αρκετά υψηλοί ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικά εμπάργκο στις εισαγωγές ή να προκαλέσουν σοβαρές οικονομικές απώλειες. Και οι επιπτώσεις στον πληθωρισμό θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος από το αναμενόμενο για να διαπιστωθούν.



ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΈΣΟΔΑ

Τα έσοδα από τους δασμούς μπορεί να μην είναι αυτά που είχε υποσχεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, όμως είναι υπαρκτά και μειώνουν το έλλειμμα του προϋπολογισμού. Το β΄ τρίμηνο ανήλθαν σε 66δισ$ ενώ μόνο τον Ιούλιο εισπράχθηκαν 28δισ$. Πέρυσι οι μηνιαίες εισπράξεις δεν ξεπερνούσαν τα 7δισ$.

Οι μέσοι δασμοί των ΗΠΑ έχουν αυξηθεί απότομα στο 18,6%, από 2,5% στα τέλη του 2024 και 1,5% το 2016, πριν από την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ.



ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Παρά τα …μεγάλα λόγια οι αντιδράσεις των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ ήταν περιορισμένες και σε διμερές επίπεδο. Μόνο ο Καναδάς και η Κίνα ύψωσαν το ανάστημα τους στον… καινούργιο σερίφη της πόλης.



Όχι μόνο αντέδρασαν χλιαρά αλλά μέσω των συμφωνιών που έκαναν με τον Αμερικανό πρόεδρο – και για να μην βλάψουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες , τις προοπτικές ανάπτυξης τους αλλά και την ασφάλεια τους - δεσμεύθηκαν για επενδύσεις άνω του 1τρισ$ στις ΗΠΑ, επιπλέον αγορές ενέργειας κι άνοιξαν περαιτέρω τις πόρτες τους στα Αμερικανικά προϊόντα μειώνοντας τους δασμούς.



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Και το εσωτερικό σκηνικό ευνοεί την κλιμάκωση. Η δημοτικότητα του Προέδρου Τραμπ μεταξύ των ψηφοφόρων του Ρεπουμπλικανικού κόμματος παραμένει στην περιοχή του 90%. Γεγονός που μετριάζει τους φόβους για μεγάλες απώλειες στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 αν εμφανιστούν στην κάλπη.

Μπορεί να δυσκολεύτηκε όμως ο Τραμπ πέρασε το «Μεγάλο Όμορφο Νομοσχέδιο» του, γεγονός που πρόσθεσε στο πολιτικό του κεφάλαιο.

