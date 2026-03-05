Τσάφος (ΥΠΕΝ): «Μας ανησυχούν οι τιμές της ενέργειας και όχι η επάρκεια»

Η διάρκεια και η ένταση του πολέμου θα επηρεάσει τις τιμές της ενέργειας, τόνισε στον ΣΚΑΪ ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος.

«Μας ανησυχούν οι τιμές και όχι η επάρκεια, καθώς δεν έχουμε μεγάλη εξάρτηση από τη συγκεκριμένη περιοχή», ανέφερε ο κ. Τσάφος.

Εξήγησε ότι στο πετρέλαιο απέχουμε πολύ από τα χειρότερα επίπεδα, προσθέτοντας ότι θα ανησυχήσουμε αν δούμε την τιμή να διαμορφώνεται στα 100 δολάρια και πάνω.



Για το φυσικό αέριο υπογράμμισε ότι τα νούμερα είναι πιο ανησυχητικά, τα οποία επηρεάζουν και την τιμή στο ρεύμα.

Διευκρίνισε ότι για την ώρα οι επιβαρύνσεις στα τιμολόγια ρεύματος είναι στα επίπεδα των τιμών του προηγούμενου διαστήματος.

Πρόσθεσε παράλληλα ότι οι τιμές τον προηγούμενο μήνα ήταν αρκετά πιο κάτω από τους προηγούμενους μήνες.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.