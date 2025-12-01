Το Bitcoin σημειώνει απότομη πτώση τη Δευτέρα, καθώς ο νέος μήνας ξεκίνησε με αναταράξεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων, μετά από ένα περιστατικό στην πλατφόρμα DeFi Yearn Finance που προκάλεσε νέες ανησυχίες σχετικά με τη ρευστότητα.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο διαπραγματεύεται με πτώση 4,04% στα 86.778 δολάρια.

Tον Νοέμβριο σημείωσε πτώση άνω του 16%.

Οι πωλήσεις πυροδοτήθηκαν μετά την ανακοίνωση της Yearn Finance ότι ερευνούσε ένα «περιστατικό» στο pool ρευστότητας yETH. Σύμφωνα με αναφορές, ένα πρόβλημα επέτρεψε σε έναν εισβολέα να δημιουργήσει ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσό token yETH, πλημμυρίζοντας ουσιαστικά το pool με μη έγκυρη προσφορά, σημειώνει το investing.com.

Με απλά λόγια, το πρόβλημα επέτρεψε σε κάποιον να δημιουργήσει token από το τίποτα, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη στα περιουσιακά στοιχεία που υποστηρίζουν το pool και ωθώντας τους επενδυτές να βιαστούν να πουλήσουν.

Η διαταραχή προκάλεσε άμεση μεταβλητότητα στα συσχετιζόμενα περιουσιακά στοιχεία, με το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα να σημειώνουν απότομη πτώση.

Βυθίζονται τα crypto

Το Ethereum, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, υποχωρεί κατά 4,95% στα 2.843 δολάρια.

Το τρίτο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, το XRP, σημειώνει πτώση 5,23% στα 2,05 δολάρια.

Το Solana πέφτει 4,81%, ενώ το Cardano υποχωρεί 6,75%.

Μεταξύ των meme tokens, το Dogecoin υποχωρεί 5,94% και το $TRUMP σημειώνει πτώση 5,49%.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.