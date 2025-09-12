Αύξηση εμφάνισε τον Ιούλιο ο τζίρος των επιχειρήσεων

Μικρή αύξηση κατέγραψε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων τον Ιούλιο, όπως προκύπτει από τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο 2025 ανήλθε σε 39.463.054 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,2% σε σχέση με τον Ιούλιο 2024, που είχε ανέλθει 38.615.032 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούλιο παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα, κατά 19,2%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, κατά 14,3%.

Πηγή: skai.gr

