Του Χρυσόστομου Τσούφη

Λίγες ημέρες ακόμη θα χρειαστεί να περιμένουν οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2025» καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες φαίνεται ότι δεν θα καταστεί δυνατό να εκκινήσει μέσα σε αυτήν την εβδομάδα αλλά την επόμενη.



Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 400εκατ€ (300εκατ€ από το Ταμείο Ανάκαμψης και 100εκατ€ από τις τράπεζες) και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου θα βοηθήσει στην ενεργειακή αναβάθμιση 20.000 περίπου κτιρίων αυξάνοντας ταυτόχρονα και την αξία τους.



Το πρόγραμμα είναι κυριολεκτικά συνώνυμο της ευελιξίας καθώς στην ουσία απευθύνεται σε όλους:

Δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια

Δεν έχει περιουσιακά κριτήρια

Δεν έχει ηλικιακά κριτήρια

Δεν αφορά μόνο την κύρια αλλά και δευτερεύουσες κατοικίες

Δεν απαιτείται η επίτευξη συγκεκριμένης κλίμακας ενεργειακής αναβάθμισης όπως συμβαίνει π.χ. με το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ απαιτεί την ενεργειακή αναβάθμιση 3 βαθμίδων

Η μόνη προϋπόθεση είναι ότι ο ενδιαφερόμενος να μην έχει ωφεληθεί από την 1η Ιανουαρίου 2020 έπειτα από κάποιο άλλο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης.

Το πρόγραμμα επιδοτεί μεμονωμένες παρεμβάσεις ή συνδυασμό αυτών που οδηγούν στη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του ακινήτου μέσω της χορήγησης δανείων μηδενικού επιτοκίου.

Μερικές από τις παρεμβάσεις που επιδοτούνται περιλαμβάνουν :

Θερμομόνωση (εσωτερική/εξωτερική).

Κατασκευή πράσινης στέγης.

Τοποθέτηση Ενεργειακών Κουφωμάτων-υαλοπινάκων.

Τοποθέτηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα.

Εγκατάσταση συστημάτων εξωτερικής μόνιμης Σκίασης (όχι τέντες).

Τοποθέτηση συστήματος Θέρμανσης-Ψύξης, αποκλειστικά με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας ή με σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ενδεικτικά ηλεκτρική αντλία θερμότητας, κλιματιστικές μονάδες inverter ενεργειακής κλάσης Α+ και πάνω).

Εγκατάσταση συστημάτων θερμοστατικής ρύθμισης.

Εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές) από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών - μικρών ανεμογεννητριών και άλλων ΑΠΕ

Εργασίες τοποθέτησης/Υπηρεσίες Τεχνικού συμβούλου-Μηχανικού.

Τα δάνεια μπορούν να είναι από 5.000€ έως 25.000€ με διάρκεια αποπληρωμής από 3 έως 7 έτη και πλήρη επιτοκιακή κάλυψη. Επιτρέπεται μερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς καμιά επιβάρυνση.



Η αίτηση για το πρόγραμμα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα ανοίξει την ερχόμενη εβδομάδα εκτός συγκλονιστικού απροόπτου. Τα βήματα για την εξασφάλιση του δανείου είναι πολύ απλά:

1.Σύνδεση με κωδικούς TaxisNet:

2.Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων που αφορούν την κατοικία που πρόκειται να αναβαθμιστεί.

3.Υποβολή της αίτησης

4. Αξιολόγηση κι έγκριση της εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτηση

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν λάβει προέγκριση εντός των 30 ημέρων ή η αίτησή του απορριφθεί, μπορεί να υποβάλλει αίτηση σε άλλη τράπεζα.

Το ποσό του αιτούμενου δανείου καθορίζεται με βάση τις προσκομιζόμενες προσφορές ή τον προϋπολογισμό εργασιών ή τα προτιμολόγια. Για το ύψος του δανείου ρόλο παίζει και η αξιολόγηση από την τράπεζα της πιστοληπτικής ικανότητας του δικαιούχου. Το δάνειο του Προγράμματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανείου.

