«Βαρύ πλήγμα» δέχονται χιλιάδες κατασκευαστές και ιδιώτες, αλλά και η ίδια η Κυβέρνηση από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να βάλει στοπ στην έκδοση οικοδομικών αδειών βάσει των διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ). Μέσω του εν λόγω κανονισμού χορηγούνταν κίνητρα με την μορφή «μπόνους» στον συντελεστή δόμησης και στο μέγιστο επιτρεπόμενο ύψους ενός κτιρίου, με «αντάλλαγμα» να ανεγερθούν φιλικές προς το περιβάλλον οικοδομές και να διαμορφωθούν χώροι πρασίνου.

Το ΣτΕ με την απόφασή του να κρίνει αντισυνταγματικές τις διατάξεις του ΝΟΚ -μετά από 12 χρόνια εφαρμογής του- αφήνει στα… «κρύα του λουτρού» χιλιάδες κατασκευαστές ακινήτων, αλλά και ιδιώτες και παράλληλα «ναρκοθετεί» τις όποιες προσπάθειες της Κυβέρνησης για έξοδο από την στεγαστική κρίση.

Ποιοι είναι οι μεγάλοι «χαμένοι»

Μεγάλοι «χαμένοι» από την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου είναι όσοι έχουν υποβάλλει φακέλους για οικοδομική άδεια βάσει των διατάξεων του ΝΟΚ, αλλά αυτή δεν έχει ακόμη εκδοθεί.

Η συγκεκριμένη μερίδα πολιτών, είτε πρόκειται για κατασκευαστές, είτε για ιδιώτες που χτίζουν μόνοι τους, θα πρέπει να αναθεωρήσει την άδεια με βάσει τα Προεδρικά Διατάγματα που ισχύουν σε κάθε περιοχή.

Τα ποσά που πλήρωσαν σε μηχανικούς, μελέτες, τέλη στο κράτος, κ.ά. κυμαίνονται από 15.000 έως και 60.000 ευρώ. Και τώρα ενδεχομένως να χρειαστεί να βάλουν ακόμη «πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη» για την αναθεώρηση, αλλάζοντας ταυτόχρονα και τον σχεδιασμό τους.

Στους «χαμένους» συγκαταλέγονται και εκείνοι που αγόρασαν οικόπεδα με την προοπτική να χτίσουν με «μπόνους» σε δόμηση και ύψος κτιρίου αξιοποιώντας τις σχετικές διατάξεις του ΝΟΚ, καθώς τώρα θα πρέπει να συμβιβαστούν με λιγότερα τετραγωνικά.

Εξέλιξη που μειώνει την αξία του ακινήτου και της επένδυσής τους. Πλήγμα δέχεται, δια της πλαγίας και η ίδια η Κυβέρνηση καθώς χάνει ένα μέρος του οπλοστασίου της στον «πόλεμο» κατά της στεγαστικής κρίσης. Και αυτό γιατί, περιορίζεται -μετά την απόφαση του ΣτΕ- ο αριθμός των διαμερισμάτων που δυνητικά θα μπορούσαν να βγουν στην αγορά. Έτσι, η προσφορά στέγης παραμένει σφιχτή και οι τιμές των ακινήτων θα παραμείνουν στα ψηλά.

Ποιοι διασώθηκαν από την απόφαση του ΣτΕ

Αν μη τι άλλο, διασώθηκαν όσοι ήδη έχουν εκδώσει οικοδομικές άδειες βάσει του ΝΟΚ, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έδωσε αναδρομική ισχύ στην απόφασή του.

Συνεπώς, οι άδειες που είχαν εκδοθεί με τις διατάξεις του ΝΟΚ, θα συνεχίσουν να ισχύουν και οι οικοδομικές εργασίες που ήταν σε εξέλιξη ή είχαν παγώσει, θα συνεχιστούν πλέον κανονικά.

Να σημειωθεί, ότι όπως αναφέρεται στην απόφαση του ΣτΕ οι διατάξεις του ΝΟΚ εμφανίζονται αρχικά προστατευτικές για το περιβάλλον, αλλά η εφαρμογή τους οδηγεί σε σοβαρές αλλοιώσεις στο οικιστικό περιβάλλον με την αύξηση στο ύψος των κτιρίων.

Παράλληλα, από την Ολομέλεια κρίθηκε ότι αντίκειται στο Σύνταγμα η μη προσμέτρηση στον συντελεστή δόμησης, των εσωτερικών εξωστών (παταριών) και του χώρου κύριας χρήσης των 35 τ.μ. στο δώμα της οικοδομής, όπως και η εξομοίωση της πισίνας με φυτεμένη επιφάνεια.





