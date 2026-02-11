Απαλλαγή φόρου από ανείσπρακτα ενοίκια σε 3 κινήσεις

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν εισέπραξαν μέρος ή το σύνολο των ποσών που έπρεπε να εισπράξουν μέσα στο 2025 και τους …κόβει κρύος ιδρώτας ότι υπάρχει κίνδυνος να φορολογηθούν για αυτά, μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς.

Με την συμπλήρωση και υποβολή ενός ειδικού εντύπου της ΑΑΔΕ μπορούν να απαλλαχθούν από το φόρο εισοδήματα για τα ανείσπρακτα ενοίκια.



Το περί ου ο λόγος έντυπο είναι το έντυπο 411 το οποίο μπορεί να βρεθεί στο myAADE και στην εφαρμογή «Τα αιτήματά μου».

Στο έντυπο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του μισθωτή (ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο), τη διεύθυνση του ακινήτου για το οποίο δεν καταβλήθηκαν ενοίκια, το συνολικό ποσό των μη καταβληθέντων ενοικίων και το έτος που αφορούν.



Σε περίπτωση υποβολής αποβιώσαντος ιδιοκτήτη από κληρονόμο του για χρονικό διάστημα που ο αποβιώσας ήταν εν ζωή στα στοιχεία ιδιοκτήτη συμπληρώνονται τα στοιχεία του αποβιώσαντα. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η ψηφιακή υποβολή, τότε η δήλωση Ε411 θα πρέπει να υποβληθεί σε έντυπη μορφή συμπληρωμένη χειρόγραφα, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier ή αυτοπροσώπως στο αρμόδιο ΚΕΦΟΔΕ.



Δεύτερη κίνηση θα πρέπει να δηλώσει ποιο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα θα συνυποβάλει (διαταγή πληρωμής, διαταγή απόδοσης μισθίου, δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, αγωγή αποβολής ή αγωγή επιδίκασης μισθωμάτων, ενέργειες οι οποίες θα πρέπει να έχουν γίνει πριν την προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης).

Από τα αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να προκύπτει σαφώς το χρονικό διάστημα στο οποίο δεν έχουν καταβληθεί μισθώματα.

Ειδικά και για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι και την εκτέλεση της, και εφόσον έγινε πριν τη λήξη της διορίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης, αρκεί η υποβολή της έκθεσης αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από τον δικαστικό επιμελητή, και υπεύθυνης δήλωσης του εκμισθωτή ότι για το ανωτέρω διάστημα τα μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί.

Στην περίπτωση άσκησης αγωγής απαιτείται και το αποδεικτικό επίδοσής της στον εναγόμενο.

Στην περίπτωση πτωχευμένου μισθωτή απαιτείται και ο πίνακας αναγγελίας χρεών με την απαίτηση του εκμισθωτή.



Το αποδεικτικό έγγραφο είναι εκ των ων ουκ άνευ για την εξασφάλιση της απαλλαγής. Χωρίς αυτό ο ιδιοκτήτης θα κληθεί φορολογηθεί για χρήματα που δεν εισέπραξε.

Τρίτη κίνηση είναι να συμπληρωθεί η στήλη 16 στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη φορολογική δήλωση με τα ποσά των ανείσπρακτων εισοδημάτων. Στη συνέχεια μεταφέρονται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1 κατά την υποβολή της οικείας φορολογικής δήλωσης



Ανείσπρακτα ενοίκια μπορούν να δηλωθούν μόνο από φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από την εκμίσθωση / υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.

Έτσι, τυχόν εισοδήματα που προέρχονται από αποζημίωση χρήσης ακινήτου καθώς και από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (π.χ. διοργανώσεις εκδηλώσεων σε αίθουσες ή κτήματα, τουριστική εκμετάλλευση κλπ.) δεν μπορούν να δηλωθούν ως ανείσπρακτά ενοίκια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.