Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν αναμονή της απόφασης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής δασμών σε εισαγωγές από το Μεξικό και τον Καναδά.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 168,61 μονάδων (+0,38%), στις 44.882,13 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 49,43 μονάδων (+0,25%), στις 19.681,75 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 31,86 μονάδων (+0,53%), στις 6.071,17 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.