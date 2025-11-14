«Ανοίγει» ο δρόμος για πρόωρη συνταξιοδότηση με τη «δεκαετία του ΟΓΑ»

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Παράθυρο» για την αναγνώριση μιας ολόκληρης δεκαετίας, η οποία οδηγεί σε ταχύτερη σύνταξη «άνοιξε» από τον ΟΓΑ: Νέα εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ αφήνει ορθάνοιχτο και επίσημα πια τον δρόμο για πρόωρη συνταξιοδότηση χιλιάδων ασφαλισμένων, καθώς αναγνωρίζεται ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ, από το 1988 έως και το 1997. Είναι ασφαλιστικός χρόνος που έως σήμερα δεν υπολογιζόταν, αλλά τώρα εντάσσεται στις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, επιτρέπει σε κάποιους να συνταξιοδοτηθούν σε μικρότερη ηλικία. Και αυτό γιατί αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν τον χρόνο που είχαν διανύσει στον πρώην ΟΓΑ κατά τη δεκαετία 1988-1997.

Ποιους αφορά η αναγνώριση της «δεκαετίας του ΟΓΑ»

Η ρύθμιση δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αλλά και εργαζομένους από όλους τους κλάδους –του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα– οι οποίοι, για ένα διάστημα της επαγγελματικής τους πορείας, υπήρξαν ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και κατέβαλαν εισφορές στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης.

Πλέον, ο χρόνος αυτός μπορεί να συνυπολογιστεί στον συνολικό ασφαλιστικό βίο, οδηγώντας σε θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος έως και πέντε χρόνια νωρίτερα.

Η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ ήρθε σε συνέχεια της πρόσφατης νομοθετικής παρέμβασης (εργασιακός νόμος Κεραμέως – Ν. 5239/2025) και αποσαφηνίζει ότι η περίοδος 1988-1997, κατά την οποία ο ΟΓΑ μετασχηματιζόταν από κλάδος πρόσθετης σε κλάδο κύριας ασφάλισης, αποτελεί πλέον αξιοποιήσιμο χρόνο στο πλαίσιο της διαδοχικής ασφάλισης.

Μέχρι σήμερα, τα ένσημα αυτής της περιόδου μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο από όσους παρέμειναν ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. Όσοι είχαν αλλάξει επάγγελμα, έγιναν πχ ελεύθεροι επαγγελματίες ή δημόσιοι υπάλληλοι ή ιδιωτικοί, έχαναν το δικαίωμα αναγνώρισής του. Με τη νέα ρύθμιση, ο χρόνος αυτός μπορεί να προσμετρηθεί και σε συνδυασμό με άλλους φορείς κύριας ασφάλισης όπως είναι τα πρώην ταμεία ΟΑΕΕ ή και ΙΚΑ καθώς και το Δημόσιο, που έχουν ενταχθεί πλέον στον ΕΦΚΑ.

Πως μπορεί να αναγνωριστεί η «χαμένη δεκαετία»

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 10 χρόνια ασφάλισης στον ΟΓΑ (1988-1997) και 30 χρόνια στον ΟΑΕΕ (1998-2028) συγκεντρώνει πλέον 40 χρόνια διαδοχικής ασφάλισης και θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί πέντε χρόνια νωρίτερα, δηλαδή στα 62, αντί να περιμένει τα 67.

Η δυνατότητα αυτή θα δώσει «ανάσα» σε χιλιάδες ασφαλισμένους που μέχρι σήμερα είχαν εγκλωβιστεί λόγω του νομικού κενού που άφηνε ανενεργό τον συγκεκριμένο χρόνο.

Ενισχύει ακόμη τη λογική της διαδοχικής ασφάλισης ως ενός ενιαίου πλαισίου που λαμβάνει υπόψη την πολυδιάσπαση της επαγγελματικής ζωής.

Η εγκύκλιος, που δημοσιεύθηκε από τον ΕΦΚΑ, παρέχει οδηγίες για τον τρόπο αναγνώρισης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης ηλεκτρονικά ή μέσω των τοπικών υποκαταστημάτων του e-ΕΦΚΑ.

Μάλιστα, ξεκαθαρίζεται ότι εφαρμόζεται σε αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από την έναρξη ισχύος του νόμου, αλλά και σε όσες εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας κατά την ίδια ημερομηνία, δηλαδή τις 17 Οκτωβρίου 2025 και εφεξής.

Η εφαρμογή της ρύθμισης αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των ασφαλισμένων που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.



Πηγή: skai.gr

