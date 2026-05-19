Ανοδικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με το βλέμμα σε Τραμπ και Ιράν

Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον απόηχο των νεότερων δηλώσεων του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,72% στις 614,58 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα «βαριά χαρτιά» της Ευρωζώνης, σημειώνει κέρδη 0,73% στις 5.891 μονάδες.

Στη Φρανκφούρτη, ο δείκτης DAX σημειώνει άνοδο 1,29% στις 24.560 μονάδες, στο Παρίσι ο CAC 40 προσθέτει 0,72% στις 8.044 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,53% στις 10.378 μονάδες.

Στην ευρωπεριφέρεια, ο δείκτης FTSE MIB, στο Μιλάνο, ενισχύεται οριακά κατά 0,09%, στις 48.714 μονάδες, ενώ στη Μαδρίτη ο IBEX 35 σημειώνει άνοδο 0,19% στις 17.789 μονάδες.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι ακύρωσε τη νέα επίθεση εναντίον του Ιράν, που είχε προγραμματιστεί για σήμερα, μιλώντας κατόπιν για «πολύ καλές πιθανότητες» να κλειστεί «συμφωνία» ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

«Θα υπάρξει συμφωνία, η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και για όλες τις χώρες στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής. Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει, το σημαντικότερο, ΚΑΝΕΝΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΙΡΑΝ!», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε πάντως ότι έχει δώσει εντολή στις αμερικανικές δυνάμεις «να είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε μια πλήρη, μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μια αποδεκτή συμφωνία».

Οι επενδυτές, εν τω μεταξύ, παρακολουθούν και τη διήμερη επίσκεψη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο, όπου θα έχει συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα.

Η σύνοδος, που έχει προγραμματιστεί για τις 19-20 Μαΐου, σηματοδοτεί τη δεύτερη συνάντηση των ηγετών της Κίνας και της Ρωσίας τον τελευταίο χρόνο, καθώς το Πεκίνο επιδιώκει να διαχειριστεί τις σχέσεις του με την Ουάσιγκτον και τη Μόσχα.



Πηγή: skai.gr

