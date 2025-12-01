Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά τη Δευτέρα, αφού τα μέλη του ΟΠΕΚ+ επιβεβαίωσαν το σχέδιο διατήρησης της παραγωγής σε σταθερά επίπεδα και καθώς το Caspian Pipeline Consortium σταμάτησε τις εξαγωγές μετά από μια μεγάλη επίθεση με drones, ενώ οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας προκάλεσαν ανησυχίες σχετικά με τον εφοδιασμό.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent (Ιανουαρίου) διαπραγματεύονται στα 63,56 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,89%, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Ιανουαρίου) κινείται ανοδικά κατά 2,03%, στα 59,74 δολάρια.

Και τα δύο συμβόλαια έκλεισαν την Παρασκευή αρνητικά για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, το μεγαλύτερο σερί απωλειών από το 2023, καθώς οι προσδοκίες για αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς επηρέασαν αρνητικά τις τιμές, σημειώνει το Reuters.

Ο Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ) και οι σύμμαχοί του συμφώνησαν αρχικά σε μια παύση στις αρχές Νοεμβρίου, επιβραδύνοντας την προσπάθεια ανάκτησης μεριδίου αγοράς εν μέσω φόβων για υπερπροσφορά.

Μετά από συνάντηση την Κυριακή, ο ΟΠΕΚ+ δήλωσε ότι «επιβεβαίωσε τη σημασία της υιοθέτησης μιας προσεκτικής προσέγγισης και της διατήρησης πλήρους ευελιξίας για τη συνέχιση της παύσης ή την αναστροφή των πρόσθετων εθελοντικών προσαρμογών της παραγωγής».

Ο ανώτερος αναλυτής της LSEG, Anh Pham, δήλωσε ότι η αγορά αντέδρασε θετικά στα νέα σήμερα το πρωί.

«Για κάποιο διάστημα, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην υπερπροσφορά πετρελαίου, οπότε η απόφαση του ΟΠΕΚ+ να διατηρήσει τον στόχο παραγωγής του προσέφερε κάποια ανακούφιση και συνέβαλε στη σταθεροποίηση των προσδοκιών για αύξηση της προσφοράς τους επόμενους μήνες», σημείωσε.

Το Σάββατο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα» θεωρείται κλειστός, προκαλώντας νέα αβεβαιότητα στην αγορά πετρελαίου, καθώς η χώρα της Νότιας Αμερικής είναι σημαντικός παραγωγός.

Σε σημείωμα προς τους πελάτες τους, οι αναλυτές της ING έγραψαν ότι «οι κίνδυνοι για την προσφορά αυξάνονται μετά τις επιπλέον επιθέσεις της Ουκρανίας κατά των ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας και την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας».

Το Caspian Pipeline Consortium, το οποίο έχει μετόχους από τη Ρωσία, το Καζακστάν και τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι διέκοψε τις δραστηριότητές του μετά από ζημιά που προκλήθηκε σε έναν προβλήτα του ρωσικού τερματικού σταθμού του στη Μαύρη Θάλασσα από ουκρανικό drone.

Το consortium διαχειρίζεται περισσότερο από το 1% του παγκόσμιου όγκου πετρελαίου.

Στην Ευρώπη, η αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανέτρεψε το αρνητικό σερί των τελευταίων δύο εβδομάδων για το πετρέλαιο, όταν η ειρηνευτική συμφωνία φαινόταν πιο κοντά και αυξάνονταν οι πιθανότητες να πλημμυρίσει η αγορά με μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο μέσω των κοινωνικών μέσων ότι χτύπησε ένα ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου καθώς και το εργοστάσιο στρατιωτικής αεροπορίας Beriev στην περιοχή του Ροστόφ.

Σε χαμηλό 18μηνου το φυσικό αέριο

Eν τω μεταξύ, οι τιμές του φυσικού αερίου ακολουθούν αντίστροφη πορεία με το πετρέλαιο τη Δευτέρα. Το ολλανδικό TTF, ευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς για το φυσικό αέριο, σημειώνει πτώση 2,27, διαπραγματευόμενο τη Δευτέρα στα 28,16 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Οι θερμοκρασίες σε όλη τη Βορειοδυτική Ευρώπη αναμένεται να παραμείνουν σε κανονικά επίπεδα αυτή την εβδομάδα, με μέση τιμή περίπου 5 βαθμούς Κελσίου, ενώ την επόμενη εβδομάδα προβλέπεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, με μέση τιμή 6,8 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Η ζήτηση στην τοπική ζώνη διανομής, που αναφέρεται στην εγχώρια ζήτηση φυσικού αερίου για θέρμανση, έχει μειωθεί κατά 73 γιγαβάτ ώρα την ημέρα, στα 3777 GWh/d , σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, σημειώνει το Reuters.

«Οι συνολικά ήπιες καιρικές προοπτικές συνέχισαν να χαλαρώνουν την αγορά. Επίσης, οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, αν και η πρόοδος φαίνεται αργή και οι προσδοκίες για τον αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου περιορισμένες, δημιούργησαν μια πτωτική τάση», δήλωσε ο αναλυτής της LSEG Ulrich Weber.

«Οι πιο ήπιες προοπτικές για το μεγαλύτερο μέρος του Δεκεμβρίου αναμένεται να δημιουργήσουν ένα πτωτικό κλίμα για την επερχόμενη εξέλιξη των τιμών», πρόσθεσε ο Weber.

Οι αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι γεμάτες κατά 75,75%, 11,6% χαμηλότερα από το επίπεδο του 85,74% πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Gas Infrastructure Europe.

Χρυσός και ασήμι

Στον κλάδο των μετάλλων, ο χρυσός διαπραγματεύεται σε υψηλά 6 εβδομάδων, στα 4.250 δολάρια ανά ουγγιά με άνοδο 0,72%.

To ασήμι συνεχίζει το ράλι του, σημειώνοντας άνοδο 1,43% τη Δευτέρα, διαπραγματευόμενο στα 57,20 δολάρια ανά ουγγιά.

Πηγή: skai.gr

