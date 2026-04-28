Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Τράπεζα της Ιαπωνίας

Η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο στο 0,75% την Τρίτη, ενώ αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για τον πληθωρισμό, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει τους κινδύνους από την πλευρά της προσφοράς.

Η απόφαση για τη διατήρηση των επιτοκίων σε σταθερά επίπεδα ελήφθη με ψήφους 6 προς 3 και ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters. Τα μέλη που διαφώνησαν πρότειναν την αύξηση του επιτοκίου πολιτικής στο 1%, υποστηρίζοντας ότι οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή είχαν στρέψει τους κινδύνους για τις τιμές προς τα πάνω.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας μείωσε επίσης τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη για το οικονομικό έτος 2026 στο 0,5% από 1% και αύξησε απότομα τις προβλέψεις της για τον δομικό πληθωρισμό στο 2,8% από 1,9%. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας έχει θέσει τον στόχο για τον πληθωρισμό στο 2%.

Η τράπεζα προειδοποίησε ότι η οικονομική ανάπτυξη της Ιαπωνίας ενδέχεται να επιβραδυνθεί, καθώς η αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναμένεται να περιορίσει τα εταιρικά κέρδη και τα πραγματικά εισοδήματα των νοικοκυριών, σημειώνει το CNBC.

Η Ιαπωνία απέφυγε οριακά μια τεχνική ύφεση το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με την οικονομία της χώρας να αναπτύσσεται κατά 0,3% σε τριμηνιαία βάση και 1,3% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία.

Ο πληθωρισμός στην Ιαπωνία επιταχύνθηκε για πρώτη φορά σε πέντε μήνες, ανεβαίνοντας στο 1,8% τον Μάρτιο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν τροφοδοτεί ανησυχίες σχετικά με τις τιμές της ενέργειας. Η Ιαπωνία κατάργησε τους φόρους στη βενζίνη και εισήγαγε επιδοτήσεις για να προσπαθήσει να αμβλύνει τον αντίκτυπο της ανόδου των τιμών του πετρελαίου.

Ο γενικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,5%, σε σύγκριση με 1,3% τον Φεβρουάριο, παραμένοντας κάτω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές τόσο των φρέσκων τροφίμων όσο και της ενέργειας, υποχώρησε στο 2,4% από το 2,5% του Φεβρουαρίου -το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Οκτώβριο του 2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.