«Άλμα» άνω του 3% σημειώνει το πετρέλαιο λόγω αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού αργού

Κέρδη άνω του 3% σημειώνουν οι τιμές πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις για τον περιορισμό των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, αυξάνοντας τις ανησυχίες για την προσφορά.

Ειδικότερα, το Brent παράδοσης Ιουνίου σημειώνει κέρδη 3,23% στα 67,97 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Μαΐου κερδίζει 3,55% στα 64,67 δολάρια το βαρέλι.

Σημειώνεται ότι και τα δύο συμβόλαια σημείωσαν κέρδη άνω του 2% την Τετάρτη, στα υψηλότερα επίπεδά τους από τις 3 Απριλίου και βρίσκονται σε τροχιά για την πρώτη εβδομαδιαία άνοδό τους εδώ και τρεις εβδομάδες.

Οι νέες κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου και τα επιθετικά σχόλια επί του θέματος από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών αυξάνουν τις ανησυχίες για την προσφορά και συμβάλλουν στην άνοδο του πετρελαίου, δήλωσε ο αναλυτής της UBS Giovanni Staunovo.

Οι κυρώσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη, αυξάνουν την πίεση στην Τεχεράνη εν μέσω συνομιλιών για το κλιμακούμενο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Ενισχύοντας τις ανησυχίες για την προσφορά, ο OPEC ανέφερε την Τετάρτη ότι έλαβε επικαιροποιημένα σχέδια από το Ιράκ, το Καζακστάν και άλλες χώρες να προβούν σε περαιτέρω περικοπές της παραγωγής.

