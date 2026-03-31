Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Στο μικροσκόπιο πάνω από 100 εταιρείες τροφίμων

Οι έλεγχοι αφορούν την τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου μεικτού περιθωρίου κέρδους, και θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση το επόμενο διάστημα

Έλεγχος

Εκτεταμένους και στοχευμένους ελέγχους για την τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου μεικτού περιθωρίου κέρδους σε βασικούς κλάδους της αγοράς τροφίμων ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Συγκεκριμένα, βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος σε: 22 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου κρέατος, 23 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου φρούτων και λαχανικών, καθώς και σε περισσότερες από 57 εταιρείες τροφίμων και ποτών.

Οι έλεγχοι, αναφέρει η Αρχή, θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση το επόμενο διάστημα, σε όλο το εύρος της αγοράς τροφίμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: καταναλωτές αγορά έλεγχος τρόφιμα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
