Η Κεντρική Τράπεζα του Κατάρ (QCB) ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων νομισματικής πολιτικής και στήριξης των δανειοληπτών, με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν στο τραπεζικό σύστημα και τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας.

Η κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι η ρευστότητα παραμένει ισχυρή και τα επίπεδα κεφαλαίου συνεχίζουν να υπερβαίνουν τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η QCB πρόσθεσε ότι οι τράπεζες διατηρούν σημαντικά αποθέματα ιδίων κεφαλαίων τόσο σε εγχώριο όσο και σε ξένο νόμισμα, σημειώνει η ιστοσελίδα zawya.com.

Παρά ταύτα, το εξωτερικό περιβάλλον παραμένει αβέβαιο και οι συνθήκες ενδέχεται να αλλάξουν, ανέφερε. Υπό το πρίσμα αυτό, η κεντρική τράπεζα αποφάσισε να εισαγάγει ορισμένα προληπτικά μέτρα.

Στο πλαίσιο του πακέτου μέτρων, η QCB θα μειώσει την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών επί των καταθέσεων από 4,5% σε 3,5%, απελευθερώνοντας πρόσθετη ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα.

Η κεντρική τράπεζα θα προσφέρει επίσης απεριόριστο ποσό διευκολύνσεων επαναγοράς (repo) σε ριάλ Κατάρ (QAR) έναντι επιλέξιμων τίτλων που κατέχουν οι τράπεζες, προκειμένου να διατηρηθεί η ρευστότητα σε QAR στην τοπική αγορά.

Όσον αφορά τη στήριξη των δανειοληπτών, η QCB θα επιτρέψει στις τράπεζες να προσφέρουν στους πελάτες που έχουν πληγεί από τη σύγκρουση τη δυνατότητα αναβολής της αποπληρωμής του κεφαλαίου και των τόκων των δανείων τους για διάστημα έως τριών μηνών.

Πηγή: skai.gr

