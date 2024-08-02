Με την κατάθεση τριών αιτήσεων συμμετοχής ολοκληρώνεται η Α' φάση και προχωρά ο διαγωνισμός για τη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο σε ό,τι αφορά στα υποβρύχια καλωδιακά έργα εναλλασσόμενου ρεύματος των διασυνδέσεων των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που προκήρυξε ο ΑΔΜΗΕ.

Η διαγωνιστική διαδικασία αφορά στην ανάδειξη αναδόχων για το έργο: «Μελέτη, Προμήθεια & Εγκατάσταση υποβρύχιων και υπόγειων καλωδίων στο πλαίσιο έργων διασύνδεσης νήσων με το ΕΣΜΗΕ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά.

Όπως ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ, τρεις υποψήφιοι υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής, οι οποίες όλες αξιολογήθηκαν θετικά και τις επόμενες ημέρες θα εκκινήσει η Β' φάση του διαγωνισμού, ώστε να επιλεγούν οι ανάδοχοι που θα αναλάβουν το έργο. Η διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο ορίζεται στα έξι έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ενώ ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.717.000.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Υπενθυμίζεται πως είναι η πρώτη φορά που ο ΑΔΜΗΕ προχωρά στη συγκεκριμένη διαγωνιστική πρακτική, που ακολουθείται και από άλλους Ευρωπαίους Διαχειριστές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς η διαθεσιμότητα χρονοθυρίδων για την παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά, είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Επιπλέον, μέσω της συμφωνίας - πλαίσιο θα εξασφαλισθούν χαμηλότερες τιμές, ενώ θα υπάρξει εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, μέσω μίας διαγωνιστικής διαδικασίας, εν αντιθέσει με τη διενέργεια ξεχωριστών διαγωνισμών.

Η διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου με το ηπειρωτικό σύστημα αποτελεί βασική προτεραιότητα στο νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ 2025-2034. Οι κρίσιμες αυτές ενεργειακές υποδομές του Διαχειριστή τερματίζουν την ηλεκτρική απομόνωση των μη διασυνδεδεμένων νησιών και αυξάνουν την αξιοπιστία της τροφοδότησής τους, μειώνοντας παράλληλα το κόστος της παραγόμενης ενέργειας.

Οι διασυνδέσεις των δύο νησιωτικών συμπλεγμάτων θα οδηγήσουν σε δραστική μείωση των εκπομπών CO2 που εκλύονται από τους ρυπογόνους τοπικούς σταθμούς παραγωγής ρεύματος και θα συμβάλλουν στην αξιοποίηση του υψηλού δυναμικού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στον χώρο του Αιγαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.