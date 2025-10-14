Λογαριασμός
ΔΙΜΕΑ: Στα 60.000 ευρώ τα πρόστιμα από τους ελέγχους Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης επιβλήθηκαν πρόστιμα από 300 μέχρι 3.000 ευρώ σε 52 επιχειρήσεις

ΔΙΜΕΑ

Στα 60.000 ευρώ ανέρχεται το σύνολο των προστίμων που επέβαλε η ΔΙΜΕΑ μετά τους ελέγχους που πραγματοποίησε το Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις προστίμων που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης επιβλήθηκαν πρόστιμα από 300 μέχρι 3.000 ευρώ σε 52 επιχειρήσεις.

Τα επιβληθέντα πρόστιμα αφορούν στην εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4177/2013 και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού, Υπουργικής Απόφασης 91354/30.08.2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΔΙΜΕΑ Πρόστιμα υπουργείο Ανάπτυξης
