Τρία νέα μητρώα για την καταγραφή οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων προς το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και την πιστοληπτική τους αξιολόγηση θα θέσει σύντομα σε λειτουργία το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Αυτό ανέφερε η κυρία Θεώνη Αλαμπάση, Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο της Prodexpo 2025, του κορυφαίου συνεδρίου για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη.

«Το πρώτο είναι το μητρώο πιστοληπτικής αξιολόγησης. Θα συγκεντρώνει τα στοιχεία των οφειλών προς το δημόσιο, ενώ όποιος είναι καλοπληρωτής θα λαμβάνει το αντίστοιχο σκορ» τόνισε η κυρία Αλαμπάση. Εξήγησε πως τα στοιχεία θα μπορούν να ληφθούν από τρίτους μόνο με τη συγκατάθεση του οφειλέτη, ενώ θα απαιτηθεί νομοθετική ρύθμιση για να καταστεί εφικτή η συλλογή οφειλών και από μισθώματα.

Το δεύτερο είναι το κεντρικό μητρώο πιστώσεων, το οποίο σύμφωνα με την κυρία Αλαμπάση θα στεγάζεται στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα καταγράφει αναλυτικά το ιστορικό πληρωμών κάθε μεμονωμένου δανείου των πελατών όλων των τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τα είδη των εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί (υποθήκες, προσημειώσεις, τυχόν δικαστικές αποφάσεις).

«Το τρίτο είναι το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους.

Θεώνη Αλαμπάση, Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Photo: Aphroditi Houlaki)

Θα έχει διαλειτουργικότητα με τα υπόλοιπα μητρώα, θα συγκεντρώνει στοιχεία για οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων και θα παρέχει τη συνολική πληροφορία σε ανωνυμοποιημένη βάση» υπογράμμισε η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Προσέθεσε πως τα εργαλεία αυτά θα δώσουν τέλος στην ασυμμετρία της πληροφόρησης γύρω από ένα υποψήφιο δανειολήπτη, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία θέαση για τις οφειλές προς το δημόσιο ή προς τρίτους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που συντόνισε η κυρία Βίκυ Κάργα Καμπάνη, Legal Real Estate Leader της KBVL Law Firm, Deloitte Legal Network, ο κ. Στυλιανός Ηλιάδης, Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Περιουσίας της CrediaBank σημείωσε ότι χρειάζεται θάρρος, παρρησία και γνώση για τη χάραξη μιας νέας στεγαστικής πολιτικής. «Στόχος μας είναι να ξαναρχίσουμε σταδιακά να επαναφέρουμε πελάτες από την κόκκινη ζώνη στην πράσινη ζώνη. Να αρχίσουν να ζωντανεύουν ξανά τα στεγαστικά δάνεια» υπογράμμισε ο κ. Ηλιάδης.

Ανέφερε ότι πρέπει να γίνουν πολλά και σημαντικά βήματα για να βγουν στην αγορά τα ακίνητα που έχουν στα χέρια τους οι servicers, συμπληρώνοντας πως η CrediaBank θα στηρίξει κάθε προσπάθεια της Πολιτείας για να δώσουμε στους νέους ανθρώπους το δικαίωμα της στέγης και της δημιουργίας οικογένειας.

Από την πλευρά του ο κ. Ιωάννης Παλόγλου, Εμπορικός Διευθυντής της Τειρεσίας, επεσήμανε ότι η Τειρεσίας αποτελεί την ομπρέλα διασφάλισης των υγιών συναλλαγών. «Τροφοδοτούμε όλες τις τράπεζες με αναλυτικές αναφορές για τη πιστοληπτική δυνατότητα των υποψηφίων προς δανειοδότηση» τόνισε ο κ. Παλόγλου, σημειώνοντας ότι όσο υψηλότερη βαθμολογία λαμβάνει κάποιος τόσο πιο αξιόπιστος είναι. Υπογράμμισε πως δίνεται η δυνατότητα και στον υποψήφιο δανειολήπτη να μπορέσει να βελτιώσει την πιστοληπτική του ικανότητα.

Αναφέρθηκε και στην αντίστοιχη πλατφόρμα που λειτουργεί η Τειρεσίας για τις επιχειρήσεις, που τους επιτρέπει να ελέγχουν οποιαδήποτε συναλλαγή τους. Παρέχουμε αντικειμενική πληροφορία και μειώνουμε την ασυμμετρία της πληροφόρησης μεταξύ των συναλλασσομένων» προσέθεσε ο κ. Παλόγλου.

Έως και 900.000 τα κενά διαμερίσματα σε όλη τη χώρα

Τη σκυτάλη από την κυρία Καμπάνη πήρε ο κ. Κωνσταντίνος Φωτόπουλος, Πρόεδρος του ΔΣ της Πρωτοβουλίας ΚΑΠΠΑ & CEO της Audiomax, συντονίζοντας μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα κενά ακίνητα και τις διαθέσιμες λύσεις. Όπως επεσήμανε ο κ. Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, σε όλη τη χώρα υπολογίζεται ότι υπάρχουν 700.000 έως 900.000 κενά διαμερίσματα.

Στην Αττική, το 77% των κλειστών διαμερισμάτων είναι κατασκευής άνω των 35 ετών, εκ των οποίων περίπου 50% βρίσκεται σε πολυκατοικίες, γεγονός που επηρεάζει την αξία των γειτονικών κατοικιών. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν ληφθεί πολιτικές όπως τα προγράμματα «Σπίτι μου 1 και 2», τα οποία βραχυπρόθεσμα δεν έχουν συσχετιστεί με αύξηση των τιμών, ενώ ήδη έχουν δοθεί 35.000 πρώτες κατοικίες σε ανθρώπους που δεν θα είχαν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό, με μέση ηλικία 35-40 ετών.

Αναφέρθηκε επίσης στην εφαρμογή μέτρων για την τόνωση της προσφοράς κατοικιών, όπως το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», που δίνει τη δυνατότητα ανακαινίσεων με σημαντική προκαταβολή, αλλά και η απαλλαγή από ΦΠΑ για ακίνητα που ήταν κενά ή χρησιμοποιούνταν για βραχυχρόνια μίσθωση και πλέον ενοικιάζονται μακροχρόνια. Από την αρχή του χρόνου, 700 ακίνητα έχουν ενταχθεί στο μέτρο, σύμφωνα με τον ίδιο. Ο προϋπολογισμός των μέτρων στεγαστικής πολιτικής υπολογίστηκε από τον κ. Γλούμη-Ατσαλάκη σε 6,5 δισ. ευρώ, ενώ επόμενο βήμα είναι η διαμόρφωση ενός φορέα στεγαστικής πολιτικής.

Ο κ. Στράτος Παραδιάς, Πρόεδρος των ΠΟΜΙΔΑ και της UIPI (Διεθνής Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων), τόνισε ότι δεν υπάρχει επαρκής προσφορά νέων κατοικιών μικρής επιφάνειας, ενώ το 58% των κατοικιών της χώρας έχει χτιστεί πριν από τη δεκαετία του 1980 και σήμερα η μέση ελληνική οικογένεια δεν διαθέτει τους πόρους να προβεί σε ανακαινίσεις. Σημαντικοί παράγοντες που επιδεινώνουν την κατάσταση είναι η φορολογική επιβάρυνση, η οποία σε συνδυασμό με τον ΕΝΦΙΑ καθιστά τη διαχείριση ακινήτων ιδιαίτερα δαπανηρή, αλλά και η έλλειψη πρόσβασης των ιδιοκτητών στο προφίλ των υποψηφίων ενοικιαστών.

Όπως επεσήμανε ο Παραδιάς, αν δοθεί η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη, με τη συναίνεση του ενοικιαστή, να αξιολογεί τη συναλλακτική συνέπεια του μισθωτή, θα ανοίξει ο δρόμος για να διατεθούν περισσότερα σπίτια σε προσιτές τιμές, ενισχύοντας την κινητικότητα στην αγορά και βελτιώνοντας την προσβασιμότητα σε κατοικία. Χαρακτήρισε δε καλή κίνηση την κατάργηση του φόρου εισοδήματος στα κληροδοτούμενα ακίνητα, προτείνοντας να ανοίξει η βεντάλια. Σχολιάζοντας, τέλος, το φόρο αδράνειας, τον χαρακτήρισε «τιμωρητικό μέτρο».

Από την πλευρά του ο κ. Δημήτρης Δημητρίου, Αρχιτέκτονας και Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, υπογράμμισε ότι η κύρια αιτία του ελλείμματος κατοικιών εντοπίζεται στην ασύμφορη ανακαίνιση των παλιών κτιρίων. «Αντίθετα, η Golden Visa δεν ευθύνεται για το τρέχον έλλειμμα κατοικιών, καθώς απευθύνεται σε επενδυτές του εξωτερικού που ενδιαφέρονται για αξιοποίηση ακινήτων», είπε. Τόνισε επίσης ότι χωρίς ακριβή καταγραφή των ακινήτων, χωρίς διασταυρώσεις και επικαιροποίηση στοιχείων, δεν θα γνωρίζουμε ποτέ τον πραγματικό αριθμό των κλειστών ακινήτων.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο κ. Δημητρίου, η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την απελευθέρωση κατοικιών, δίνοντας πρόσβαση σε περισσότερους ανθρώπους μέσω προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας και ενισχύοντας τη συνολική στέγαση στη χώρα. Παρατήρησε ότι «τελειώνει η περίοδος των πολυκατοικιών των 10.000 τετραγωνικών μέτρων και υπάρχει στροφή σε μικρότερα ακίνητα, κάτι που θα βοηθήσει να βγουν στην αγορά προσιτά ακίνητα, τα επόμενα χρόνια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.