Το Iconic look της Blake Lively στην πρεμιέρα του It ends with us στο Λονδίνο

Μετά την επιλογή της να φορέσει το Vintage Versace ρούχο που είχε φορέσει η Britney Spears 22 χρόνια πριν, η Blake Lively έκανε άλλη μια iconic εμφάνιση στο red carpet της πρεμιέρας της ταινίας It ends with us στο Λονδίνο.

Ακολουθώντας συνεχόμενα το floral μοτίβο που έχει επιλέξει για όλες τις εμφανίσεις της υποστηρίζοντας τον ρόλο της ως Lily Bloom, αυτή τη φορά επέλεξε μια νέα δημιουργία του Οίκου Μόδας, Tamara Ralph Couture από την πρόσφατη επίδειξη στο Παρίσι με ασημένια κρύσταλλα και λουλούδια από χρωματιστά κρύσταλλα που συνδύασε με μια συγκλονιστική κάπα από φτερά και εντυπωσιακά κοσμήματα Lorraine Schwartz.

Νωρίτερα είχe κάνει άλλη μια εντυπωσιακή επιλογή με ένα λευκό κεντημένο κοστούμι Stella McCartney το οποίο φόρεσε με το σακάκι ανοιχτό και χωρίς τίποτα απο μέσα.

