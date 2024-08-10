Ο γαλλικός οίκος μόδας Dior θα αναδείξει τη μακροχρόνια συνεργασία του με τον αείμνηστο Πέτερ Λίντμπεργκ σε έκθεση που περιλαμβάνει εκτυπώσεις από φωτογράφιση στην Times Square που δεν έχουν παρουσιαστεί ξανά.

Η έκθεση «Dior/Lindbergh» στη Galerie Dior στην ιστορική ναυαρχίδα του γαλλικού οίκου μόδας στη λεωφόρο Montaigne, στο Παρίσι θα περιλαμβάνει περισσότερες από 100 φωτογραφίες από την περίοδο 1988 – 2018 με διάσημα κορυφαία μοντέλα και περισσότερα από 80 βίντατζ σύνολα και θα αναδεικνύει το διάλογο της φωτογραφίας του Λίντμπεργκ και των θρυλικών δημιουργιών του Dior.

Ο Γερμανός φωτογράφος, ο οποίος πέθανε το 2019, φωτογράφισε μια σειρά από καμπάνιες της Lady Dior με τη Μαριόν Κοτιγιάρ, συμπεριλαμβανομένης μιας αξέχαστης εικόνας της Γαλλίδας ηθοποιού σκαρφαλωμένης στην κορυφή του Πύργου του Άιφελ. Ο Λίντμπεργκ επιμελήθηκε επίσης καμπάνια του 2016 για το άρωμα J'adore Eau Lumière με τη Σαρλίζ Θερόν.

Γεννήθηκε το 1944 στην Πολωνία, μεγάλωσε στο Ντούισμπουργκ της Γερμανίας και σπούδασε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Βερολίνου τη δεκαετία του 1960. Ήταν βοηθός του Γερμανού φωτογράφου Hans Lux για δύο χρόνια προτού ανοίξει το δικό του στούντιο το 1973. Μετακόμισε στο Παρίσι το 1978 για να συνεχίσει την καριέρα του.

Συνεργάστηκε με πολυάριθμα περιοδικά μόδας Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar, Rolling Stone, Ιnterview, W, The New Yorker και συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό διαφημίσεων καθώς και σε τρία ημερολόγια Pirelli: το 1996, το 2002 και το 2017.

Ένα από τα πιο γνωστά εξώφυλλα του ήταν του Ιανουαρίου του 1990 της βρετανικής Vogue με τη Λίντα Εβαντζελίστα, τη Ναόμι Κάμπελ, τη Σίντι Κρόφορντ, τη Κρίστι Τέρλινγκτον και την Τατιάνα Πάτιτζ, τις οποίες για πρώτη φορά φωτογράφισε όλες μαζί.

Η έκθεση «Dior/Lindbergh» θα διαρκέσει από τις 17 Οκτωβρίου έως τις 4 Μαΐου 2025. Συνοδευτικός τόμος που εκδόθηκε από τον Taschen το 2019 διερευνά περαιτέρω την καλλιτεχνική συνεργασία του Dior με τον αείμνηστο φωτογράφο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

