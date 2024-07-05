Behind the Scenes: Τα μυστικά της δημιουργίας μια κολεξιόν Haute Couture από τον Schiaparelli

Με τον τίτλο «The Phoenix» παρουσιάστηκε στο Hôtel Salomon de Rothschild στο Παρίσι, η νέα κολεξιόν Haute Couture Φθινόπωρο-Χειμώνας 2024-2025 του ιταλικού οίκου μόδας Schiaparelli -του οίκου που επέλεξε και η σύζυγος του Αμερικανού Προέδρου, Jill Biden, στην επίσημη εμφάνισή της στα Ηλύσια Πεδία με το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας.

Ο Φοίνικας, λοιπόν, το μυθικό πλάσμα που γεννιόταν από τις στάχτες του. Σημαντικός συμβολισμός που έδωσε την έμπνευση στον καλλιτεχνικό διευθυντή του διάσημου οίκου μόδας, Daniel Roseberry -αμερικανικής καταγωγής- να δημιουργήσει μια μοναδική σειρά υψηλής ραπτικής βασισμένη στη σχέση που καλλιεργεί ο οίκος Schiaparelli με τις γυναίκες, δίνοντάς τους τη δύναμη να επανεφεύρουν τον εαυτό τους ξανά και ξανά, μέσω του ρουχισμού. Και φυσικά ήταν αφιερωμένη στην ιδρύτριά του. Βλέπουμε 31 μοναδικές δημιουργίες, που ήταν η επιτομή της υψηλής ραπτικής και της δεξιοτεχνίας, με εντυπωσιακές λεπτομέρειες...

Πρόσφατα ο Οίκος δημοσίευσε και στα Social Media του κι ένα βίντεο που δείχνει τον καλλιτεχνικό διευθυντή Daniel Roseberry την ώρα που σχεδιάζει τα εκπληκτικά αυτά κομμάτια και στη συνέχεια συνθέτει την κατασκευή τους, δείχνοντάς μας το απίστευτο δημιουργικό του ταλέντο, αλλά και τα μυστικά πίσω από την ολοκλήρωση μιας κολεξιόν.

