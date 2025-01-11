Το blush trend που έχει «σπάσει» τα ρεκόρ προβολών στο TikTok

Δεν είναι μυστικό ότι το TikTok αναδεικνύει τις μεγαλύτερες τάσεις στον χώρο της ομορφιάς. Το πιο πρόσφατο viral trend που κατακλύζει τα feeds μας είναι το ρουζ σε απόχρωση λεβάντας. Η παστέλ αυτή απόχρωση έχει σημειώσει τεράστια άνοδο στη δημοτικότητα, συγκεντρώνοντας 1,9 εκατομμύρια προβολές βίντεο και καταγράφοντας αύξηση 13.600% στις προβολές αυτό το τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο.

Σύμφωνα με το Spate, οι αναζητήσεις που σχετίζονται με αυτή την τάση περιλαμβάνουν μάρκες όπως η YSL Beauty, η TONYMOLY και η Peripera, οι οποίες προσφέρουν προϊόντα σε αυτή την on-trend απόχρωση. Ωστόσο, η άνοδος του ρουζ λεβάντας δεν ήρθε χωρίς αντιπαραθέσεις. Η λεγόμενη "διαμάχη για το ρουζ της YSL" κέρδισε έδαφος τον Σεπτέμβριο, όταν η TikToker Golloria George επέκρινε τις φόρμουλες των πολυτελών ρουζ της μάρκας λόγω της λευκής τους βάσης, την οποία η ίδια, και πολλοί άλλοι, θεώρησαν ασύμβατη με τις πιο σκούρες επιδερμίδες.

#yslblush #liquidblush #paintedbyspencer ♬ original sound - SPENCER @paintedbyspencer 😱 Is LAVENDER BLUSH my new go-to color?! I’ve been wearing this “Lavender Lust” Liquid Blush from @YSL Beauty for the last week and I gotta say… I’ve been LOVING it for my “no makeup” makeup looks! On my fair skin tone, it pulls just the right amount of a pinky hue that gives my complexion a subtle sunkissed effect, but while looking super natural 🤌🏼 #lavenderblush

Όταν όμως δημιουργείται με συμπερίληψη, το ρουζ λεβάντας μπορεί να προσφέρει πραγματικά ονειρικά αποτελέσματα. «Η λεβάντα είναι σαν ένα μαγικό ραβδί για την επιδερμίδα σου», λέει η διάσημη makeup artist Tonya Riner. «Ο ψυχρός της τόνος λειτουργεί ως διορθωτής χρώματος, φωτίζοντας άμεσα κάθε επιδερμίδα. Εξουδετερώνει και συνεργάζεται με τους υποτόνους σου, δημιουργώντας μια λάμψη που φαίνεται φρέσκια και μοναδική. Αντί να μοιάζει με παραδοσιακό ρουζ, η λεβάντα δίνει μια διακριτική απόχρωση που ενισχύει την επιδερμίδα, μια απαλή, απροσδόκητη έξαρση χρώματος που μοιάζει φυσική, ακόμα κι αν έρχεται σε αντίθεση με τη θερμότητα της φυσικής κοκκινίλας».

Αν ψάχνεις ρουζ σε απόχρωση λεβάντας για να δοκιμάσεις, η Riner έχει δύο εξαιρετικές προτάσεις, ξεκινώντας με ένα από τη Gucci. «Η αγαπημένη μου χρήση της απόχρωσης αυτής είναι ως διακριτικό highlight στα ψηλότερα σημεία των ζυγωματικών, ακριβώς πάνω από το τόξο του φρυδιού, κατά μήκος του οστού του φρυδιού και στις εσωτερικές γωνίες των ματιών», λέει. Το Gucci Glow Powder Gel Highlighter στην απόχρωση Frosted Lilac λιώνει στην επιδερμίδα, προσφέροντας μια ουδέτερη, απαλή λάμψη που ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος, από τους πιο ανοιχτούς έως τους πιο σκούρους. Με μια ελαφριά εφαρμογή με πινέλο βεντάλια, δίνει ένα διακριτικό αποτέλεσμα lifting που φαίνεται αβίαστο».

Αλλά δεν σταματάμε εδώ! «Για ένα πιο δροσερό, φυσικό φινίρισμα, επιλέγω το NARS Afterglow Liquid Blush στην απόχρωση Wanderlust», συνεχίζει η Riner. «Η φόρμουλά του είναι απλή στη χρήση, αναμειγνύεται τέλεια με την επιδερμίδα και δίνει ένα διάφανο, υγιές αποτέλεσμα. Μου αρέσει να το εφαρμόζω με τα δάχτυλά μου, χτίζοντας σταδιακά την ένταση μέχρι να πετύχω την ιδανική απόχρωση. Το αποτέλεσμα; Δέρμα που φαίνεται φωτεινό, φρέσκο και ζωντανό!»

