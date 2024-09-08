Το απόλυτα girly style της Κατερίνας Γερονικολού

Μπορεί η Κατερίνα Γερονικολού να έκλεισε τα 39 την 1η Σεπτεμβρίου αλλά το γεγονός ότι μικροδείχνει τη βοηθάει να διατηρεί το απόλυτα girly style που έχει διαλέξει για τις εμφανίσεις της και η αλήθεια είναι πως της ταιριάζει απόλυτα και εμφανισιακά.

Με αυτό το κουκλίστικο πρόσωπο και τα εντυπωσιακά μάτια η Κατερίνα σίγουρα είναι από τις πιο όμορφες παρουσίες στην ελληνική καλλιτεχνική ζωή. Και εδώ και πολλά χρόνια, από τα πρώτα της κιόλας βήματα στον χώρο υποστηρίζει τέλεια ένα πιο ανάλαφρο, πιο νεανικό ντύσιμο που αναδεικνύει τέλεια όλα τα δυνατά της σημεία.

Η Κατερίνα αγαπάει τα φλοράλ και τα μίνι φορεματάκια, τα βολάν, τα ρομαντικά prints, τα crop tops και τα σορτσάκια. Μια σύγχρονη εκδοχή του pin up girl με μια νότα boho πότε πότε που την κάνει να δείχνει κοριτσάκι.Όχι οτι δεν είναι. Το κατάλληλο style στον κατάλληλο άνθρωπο.

