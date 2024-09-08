Η Kendall Jenner σε εμπνέει να κόψεις τα μαλλιά σου κοντό καρέ αυτή τη σεζόν

Η Kendall Jenner μας έδωσε μια φρέσκια πρόταση για το φθινοπωρινό στυλ με ένα τολμηρό κοντό κούρεμα, το οποίο παρουσίασε στη νέα καμπάνια της Calvin Klein. Το μοντέλο εμφανίζεται με ένα ιδιαίτερα κοντό look που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, προσθέτοντας μια αίσθηση φρεσκάδας και δυναμισμού. Αν και είναι πιθανό να πρόκειται για περούκα, το στυλ αυτό της ταιριάζει απόλυτα.

Στο βίντεο της καμπάνιας, η Kendall με τα σκούρα κοντά μαλλιά της θυμίζει τη μητέρα της, Kris Jenner, αλλά το look της είναι πιο ανάλαφρο, με χαλαρές αφέλειες που πέφτουν στο μέτωπο. Στη φωτογράφιση, φορώντας ρούχα από τη νέα σειρά της Calvin Klein, μας εμπνέει για μια τολμηρή αλλαγή στα μαλλιά μας αυτή τη σεζόν.

Το «mixie» κούρεμα της Kendall

Το συγκεκριμένο look είναι ένας συνδυασμός pixie και mullet, που δημιουργεί το αποκαλούμενο «mixie» κούρεμα. Είναι μια επιλογή που αποπνέει ρετρό και χαλαρή αίσθηση, με ελαφρώς μεγαλύτερο μήκος στο πίσω μέρος του αυχένα και αφέλειες στο μέτωπο.

Το συγκεκριμένο κούρεμα μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τα γούστα του καθενός, είτε με πολύ κοντό μήκος, είτε λίγο πιο μακρύ και γεμάτο. Ταιριάζει σχεδόν σε κάθε τύπο προσώπου και λειτουργεί καλά με διάφορες υφές μαλλιών, εκτός από τα πολύ λεπτά μαλλιά που δεν έχουν φυσικό όγκο.

