Θέλεις να μακρύνεις τα μαλλιά σου; Τα απόλυτα tips για να το πετύχεις

Το να αποκτήσεις μακριά, λαμπερά και υγιή μαλλιά είναι κάτι παραπάνω από το να αποφεύγεις το κομμωτήριο. Αν θέλεις τα μαλλιά σου να είναι όχι μόνο μακριά αλλά και γεμάτα ζωή, χρειάζεται λίγη παραπάνω φροντίδα. Ξεκινάμε;

1. Φρόντισε τα μαλλιά σου από τη ρίζα

Τα μαλλιά σου μεγαλώνουν περίπου μισή ίντσα τον μήνα (κατά μέσο όρο), αλλά αυτή η ανάπτυξη εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως τη διατροφή σου, τα γονίδιά σου, ακόμα και το επίπεδο του στρες σου. Η βασική αρχή; Διατήρησε τα μαλλιά σου δυνατά για να αποφύγεις το σπάσιμο που «κλέβει» μήκος. Επένδυσε σε τακτικά κουρέματα για να απομακρύνεις την ψαλίδα, καθώς όταν τα μαλλιά σπάνε στη μέση, χάνεις πολύτιμα εκατοστά.

2. Περιποιήσου τις άκρες σου

Οι άκρες των μαλλιών είναι το πιο «ταλαιπωρημένο» σημείο, αφού εκτίθενται σε θερμότητα, βαφές και styling. Για να τις διατηρήσεις υγιείς, χρησιμοποίησε προϊόντα που θρέφουν και ενυδατώνουν τα μαλλιά σου, όπως μάσκες βαθιάς περιποίησης με έλαια jojoba ή argan. Μια καλή ενυδατική μάσκα μία φορά την εβδομάδα μπορεί να κάνει θαύματα, προστατεύοντας τις άκρες σου από την αραίωση και το σπάσιμο.

Διαβάστε ακόμα : Το makeup trick της Βικτόρια Μπέκαμ για ξεκούραστο και φωτεινό βλέμμα

3. Πρόσεξε το τριχωτό της κεφαλής σου

Ναι, το τριχωτό της κεφαλής είναι το μυστικό για υγιή μαλλιά! Όπως φροντίζεις την επιδερμίδα σου, έτσι χρειάζεται να φροντίσεις και αυτό το σημείο. Λούσου τακτικά αλλά όχι υπερβολικά συχνά, ιδανικά κάθε δεύτερη μέρα, για να αποφύγεις τη συσσώρευση λιπαρότητας και προϊόντων που εμποδίζουν την ανάπτυξη. Ένα απαλό μασάζ με το σαμπουάν σου μπορεί να βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος και να ενισχύσει τη θρέψη των θυλάκων της τρίχας.

4. Επέλεξε σωστά προϊόντα

Όχι δεν είναι όλα τα προϊόντα φίλοι των μαλλιών σου! Αναζήτησε σαμπουάν και conditioner χωρίς θειικά άλατα, σιλικόνες και βαριά έλαια που μπορούν να αφυδατώσουν την τρίχα μακροπρόθεσμα. Αν κάνεις συχνά θερμικό styling, μην ξεχνάς το σπρέι προστασίας από τη θερμότητα, είναι must για να αποφύγεις το σπάσιμο. Και θυμήσου, ποτέ μην ισιώνεις τα μαλλιά σου όταν είναι νωπά!

5. Δώσε σημασία στη διατροφή σου

Τα μαλλιά σου είναι καθρέφτης της υγείας σου, και αυτό ξεκινά από μέσα σου. Φρόντισε να τρως αρκετή πρωτεΐνη, είναι το βασικό δομικό υλικό της τρίχας. Κοτόπουλο, ψάρι, αυγά και όσπρια είναι οι καλύτεροί σου φίλοι. Επίσης, φρόντισε να λαμβάνεις αρκετές βιταμίνες, η βιταμίνη C (ακτινίδια, πορτοκάλια) βοηθά στην παραγωγή κολλαγόνου, η βιταμίνη D (από τον ήλιο ή τροφές όπως ο σολομός) ενισχύει την τρίχα, ενώ η βιοτίνη και ο ψευδάργυρος υποστηρίζουν τη συνολική υγεία των μαλλιών.

Με υπομονή και φροντίδα, τα μαλλιά σου θα φτάσουν το μήκος που ονειρεύεσαι, χωρίς να χάνουν τη ζωντάνια και τη λάμψη τους. Είσαι έτοιμη να δοκιμάσεις αυτά τα tips;

