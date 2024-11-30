Είναι το face icing το μυστικό για τέλεια ενυδατωμένη και λαμπερή επιδερμίδα;

Η χρήση του κρύου στην περιποίηση του προσώπου, όπως τα μασάζ με παγάκια ή οι παγωμένοι κύλινδροι προσώπου, έχει γίνει μια μεγάλη τάση τελευταία, και όχι άδικα. Η τεχνική του «face icing» μπορεί να προσφέρει άμεσα σφριγηλό, λείο και λαμπερό δέρμα, κάτι που κάνει τον πάγο το νέο αγαπημένο beauty tool. Αν και η τάση αυτή είναι πιο δημοφιλής από ποτέ, δεν είναι καινούργια.

Στην πραγματικότητα, μεγάλα ονόματα της παλιάς Χολιγουντιανής εποχής, όπως η Μέριλιν Μονρόε, χρησιμοποιούσαν πάγο για να προετοιμάσουν την επιδερμίδα τους. Σήμερα, διασημότητες όπως η Τζένιφερ Άνιστον και η Κέιτ Μος εξακολουθούν να επωφελούνται από τις ευεργετικές ιδιότητες του πάγου για την αναζωογόνηση της επιδερμίδας τους.

Πώς να κάνεις Face Icing

Η τεχνική του face icing είναι απλή και αποδοτική. Παίρνεις το εργαλείο που προτιμάς (όπως ένα gua sha, έναν κύλινδρο προσώπου ή τα ice globes) και το τοποθετείς κατευθείαν στην κατάψυξη. Αν χρησιμοποιήσεις παγάκια, είναι προτιμότερο να τα τυλίξεις σε γάζα πριν τα εφαρμόσεις στο πρόσωπο για να προστατεύσεις την επιδερμίδα σου από την άμεση επαφή με το κρύο.

Διαβάστε ακόμα: Οι ελληνίδες παρουσιάστριες σου δείχνουν πώς να φορέσεις τα top χρώματα της μόδας για τον χειμώνα 2024-2025

Ξεκίνα από το κέντρο του προσώπου και προχώρησε προς τα έξω και προς τα πάνω. Εφαρμόζοντας το πάγο κατά μήκος της γραμμής του σαγονιού, των ζυγωματικών και του μετώπου, μπορείς να δημιουργήσεις ένα σμιλεμένο και ανορθωμένο αποτέλεσμα.

Άλλοι τρόποι για Face Icing

Εκτός από τα παγάκια, υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να ενσωματώσεις το κρύο στην περιποίησή σου. Για παράδειγμα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις παγάκια από αφεψήματα βοτάνων, όπως χαμομήλι, ή να εφαρμόσεις παγωμένα φακελάκια χαμομηλιού γύρω από τα μάτια για να μειώσεις το πρήξιμο το πρωί. Αν θέλεις ένα πιο ενυδατωμένο και σφιχτό αποτέλεσμα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις sheet masks και να τις συνδυάσεις με παγωμένα εργαλεία μασάζ. Αυτός ο συνδυασμός προσφέρει μία πιο ενυδατωμένη, σφιχτή και λεία επιδερμίδα.

Προσοχή στον τύπο δέρματός σου

Παρά τα πολλά οφέλη του face icing, δεν ταιριάζει σε όλους τους τύπους δέρματος. Αν έχεις ευαίσθητο δέρμα ή αν το δέρμα σου είναι επιρρεπές σε ερεθισμούς, το κρύο μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα, ερεθισμούς ή ακόμα και σπυράκια. Ειδικά αν έχεις υποστεί εγκαύματα από laser, καλό είναι να αποφύγεις τη χρήση του πάγου. Αν το δέρμα σου δεν αντέχει την έντονη ψύξη, μπορείς να χρησιμοποιήσεις εργαλεία που έχουν τοποθετηθεί στο ψυγείο, όπως κυλίνδρους προσώπου, gua sha ή sheet masks. Αυτός ο τρόπος μπορεί να προσφέρει αντίστοιχα αποτελέσματα, χωρίς να διακινδυνεύεις την υγεία της επιδερμίδας σου.

Το face icing μπορεί να είναι μία εύκολη και γρήγορη μέθοδος για να ανανεώσεις την επιδερμίδα σου, προσφέροντας άμεσα αποτελέσματα που κάνουν τη διαφορά. Αν το δέρμα σου το αντέχει, αξίζει να το δοκιμάσεις για να αναδείξεις τη φυσική σου λάμψη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.