Το εντυπωσιακό κοστούμι της Poppy Delevigne έχει ελληνική υπογραφή!

Το πρώην super model και νυν επιχειρηματίας και Socialite Poppy Delevigne παρουσιάζε τη συνεργασία της με την εκλεκ΄τη ωρολογοποιία Vanguart με ένα δείπνο στο μοδάτο Ιταλικό εστιατόριο Sale e Pepe στο κοσμικό Knightsbridge στο κεντρικό Λονδίνο.

Και σε αυτή τη βραδιά επέλεξε ένα από τα κομμάτια που διαθέτει προς πώληση στο Harrods η Ελληνίδα σχεδιάστρια Σήλια Κριθαριώτη από την κολλεξιόν της. Κομμάτια που φτιάχονται μόνο κατ' όπιν παραγγελίας στο πασίγνωστο πολυκατάστημα του Λονδίνου και δια ζώσης, στο οποίο ο μύθος λέει πως υπάρχει ειδικός σταθμός στα έγκατά του που συνδέει το κατάστημα απ' ευθείας με τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ από την εποχή της Ελισάβετ για να μπορεί η τότε βασίλισσα να πηγαίνει για ψώνια όποτε θέλει, ανενόχλητη.

Το εντυπωσιακό μαύρο κοστούμι με την κρυστάλινη αλυσίδα στο πλάι του σακακιού και του παντελονιού είναι ένα πραγματικό κομψοτέχνημα. Όσο απλό κι όσο περίτεχνο πρέπει για να ξεχωρίζει. Και πάνω στο κορμί της Pοppy Delevigne που επέλεξε να το φορέσει χωρίς τοπ από μέσα, άκρως εντυπωσιακό.

Όσο για το κόστος του; Ανάλογο της υπογραφής του. Όπως βλέπουμε στο site του Harrods το υπέροχο και σικάτο κοστούμι κοστίζει 5.800 λίρες, δηλαδή με την τρε΄χουσα ισοτιμία, 6.964,61 Ευρώ.

