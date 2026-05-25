Πριγκίπισσα Άννα: Η καρφίτσα με τα 12 διαμάντια που επέλεξε για την επίσκεψή της στην Ελλάδα

Η πριγκίπισσα Άννα της Βρετανίας πραγματοποίησε τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα με αφορμή την 85η επέτειο από τη Μάχη της Κρήτης. Συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, αντιναύαρχο Σερ Τιμ Λόρενς (Sir Timothy Laurence), η πριγκίπισσα πέρασε το πρωί της Παρασκευής (22/05) την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου, όπου και πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Για την περίσταση επέλεξε να φορέσει ένα αγαπημένο κόσμημα από την προσωπική της συλλογή που χρονολογείται από τα μέσα του 20ού αιώνα: τη χρυσή καρφίτσα Gold Ribbon Brooch, η οποία είναι φιλοτεχνημένη σε σχήμα χαλαρού κόμπου-φιόγκου και διακοσμημένη με δώδεκα διαμάντια.

Σύμφωνα με το The Crown Chronicles, η αδερφή του βασιλιά Καρόλου φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη καρφίτσα στο πέτο τον Φεβρουάριο του 1969 κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στο Μπάκιγχαμ της βασίλισσας Ελισάβετ και του συνταγματάρχη Φρανκ Μπόρμαν (Frank Borman), αστροναύτη της NASA και κυβερνήτη του Apollo 8. Μαζί τους ήταν επίσης ο πρίγκιπας Φίλιππος και ο μικρότερος αδελφός της, πρίγκιπας Εδουάρδος.

Όπως αναφέρει το Τ&C, η βασιλική πριγκίπισσα έχει εμφανιστεί με την συγκεκριμένη καρφίτσα αρκετές φορές μέσα στα χρόνια. Μεταξύ άλλων, τη φόρεσε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού της στην Ουάσινγκτον το 2014, στο επίσημο πορτρέτο για τα 70ά της γενέθλια το 2020, αλλά και πιο πρόσφατα, στην πασχαλινή λειτουργία στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ, τον Απρίλιο.

Ωστόσο στις υπόλοιπες δημόσιες εμφανίσεις της στη χώρα, δεν παρέλειψε να στολίσει το πέτο της και με άλλα εντυπωσιακά σχέδια. Η πριγκίπισσα 'Αννα ολοκλήρωσε την επίσκεψή της και αναχώρησε από το αεροδρόμιο των Χανίων το μεσημέρι της Κυριακής.

Πηγή: skai.gr

