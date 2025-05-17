O Dior επέλεξε τη Villa Albani Torlonia στη Ρώμη για την επίδειξη της cruise συλλογής του

Η Μαρία Γκράτσια Κιούρι επέλεξε μια ακόμη ιστορική κατοικία με εντυπωσιακούς γεωμετρικούς κήπους για την επερχόμενη επίδειξη της cruise συλλογής του Dior στη Ρώμη.

Στις 27 Μαΐου η Villa Albani Torlonia, ένα συγκρότημα του 18ου αιώνα που στεγάζει μια τεράστια συλλογή ελληνικών και ρωμαϊκών αρχαιοτήτων θα είναι το σκηνικό της επίδειξης μόδας του γαλλικού οίκου.

Χτισμένη από τον αρχιτέκτονα Κάρλο Μαρκιόνι σε μια έκταση με αμπέλια, η βίλα δημιουργήθηκε για να στεγάσει τη συλλογή του καρδινάλιου Αλεσάντρο Αλμπάνι κορυφαίου προστάτη τέχνης της εποχής του.

Η εξαιρετική βίλα θα ανοίξει κατ' εξαίρεση — και για πρώτη φορά — τις πύλες της για να φιλοξενήσει την επίδειξη της κολεξιόν cruise Dior 2026. Η κομψότητα των σιλουετών που ονειρεύτηκε η Μαρία Γκράτσια Κιούρι θα λάμψει μέσα σε αυτό το εξαιρετικό λίκνο του νεοκλασικισμού» ανακοίνωσε ο Dior.

Με απέραντες εκτάσεις από πανύψηλα πευκοδάση, λεωφόρους με βελανιδιές και πανέμορφους κήπους, η Villa Albani Torlonia της Ρώμης αποτελεί μια υπέροχη κληρονομιά του νεοκλασικού κινήματος.

Η οικογένεια Τορλόνια αγόρασε την βίλα το 1866, που χτίστηκε στα μέσα του 18ου αιώνα για τον καρδινάλιο Αλεσάντρο Αλμπάνι, ανιψιό του πάπα Κλήμη ΙΑ΄, για να στεγάσει τη συλλογή από εξαιρετικά πολύτιμα ελληνικά και ρωμαϊκά γλυπτά, τα οποία επιμελήθηκε ο Γιόχαν Γιοακίμ Βίνκελμαν, βιβλιοθηκάριος και έμπιστος του καρδιναλίου για την προετοιμασία της συλλογής. Ο αρχιτέκτονας Κάρλο Μαρκιόνι (1702-1786) ανέλαβε το έργο και το ολοκλήρωσε το 1763.

Το 1761, στην Πινακοθήκη, ο νεοκλασικός ζωγράφος Άντον Ραφαέλ Μενγκς ζωγράφισε την τοιχογραφία «Parnassus» στην οροφή, ίσως το σημαντικότερο εικονογραφικό μανιφέστο του τότε νεοκλασικού ρυθμού.

Η Villa Albani Torlonia ήταν προορισμός κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Περιήγησης (Grand Tour=, του φημισμένου πολιτιστικού δρομολογίου νέων του 18ου και 19ου αιώνα που αναζητούσαν καλλιτεχνικές γνώσεις και να έρθουν σε επαφή με αρχαιοελληνικά και ρωμαϊκά μνημεία.

Η πρόσβαση στη βίλα είναι δυνατή μόνο κατόπιν ραντεβού και η φωτογράφιση απαγορεύεται, γεγονός που καθιστά την επιλογή της τοποθεσίας μια έκπληξη για τον Dior.

Η Κιούρι γεννήθηκε στη Ρώμη και μεγάλωσε στην αστική γειτονιά Παριόλι κοντά στη Villa Albani Torlonia.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

