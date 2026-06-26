Μετά από απολογία 4 ωρών ο 43χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη κρίθηκε προφυλακιστέος με ομόφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή.

Στην υπερασπιστική του γραμμή επεσήμανε ότι ζητά συγγνώμη από την οικογένεια της Σταυρούλας και ότι όλα έγιναν μετά από τσακωμό με το θύμα, χωρίς να έχει προσχεδιάσει κάτι, σύμφωνα με το Ertnews.

Νωρίτερα το πρωί είχε φτάσει στα δικαστήρια όπου, όπως την Τρίτη δέχτηκε αποδοκιμασίες από τον κόσμο που βρέθηκε εκεί. Πλέον της προφυλάκισης του ακολουθεί ο ορισμός της δικής τους επόμενους μήνες.

Ο κατηγορούμενος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του, έπειτα από τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, εμφανίζεται μετανιωμένος, γεγονός που –όπως υποστηρίζει η υπεράσπιση– συνέβαλε στην ομολογία του. Ωστόσο, αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικά, καθιστώντας την παραδοχή της πράξης ουσιαστικά αναπόφευκτη.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς οι λεπτομέρειες που έχουν γίνει γνωστές για τις συνθήκες του εγκλήματος είναι ιδιαίτερα σκληρές. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 43χρονος φέρεται να επιτέθηκε επανειλημμένα στο θύμα, καταφέρνοντας τελικά να της αφαιρέσει τη ζωή μέσα στο σπίτι όπου εκείνη διέμενε και του είχε νοικιάσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.