Μια συνεργασία που ξαφνιάζει έρχεται στις 8 Ιουλίου από τον Οίκο Balmain και αναμένεται να ξετρελάνει τις απανταχού fashionistas και τις συλλέκτριες των limited fashion items.

Ο ίδιος ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Balmain, Olivier Rousteing παρουσιάζοντας το βίντεο για αυτή τη καμπάνια έγραψε:

«Ένα όνειρο για μένα ως παιδί, που μεγάλωσα παρακολουθώντας την ιστορία του Σίμπα. Ήμουν 9 χρονών όταν είδα για πρώτη φορά ΤΟ LION KING. Τι ταξίδι!! όταν το σκέφτομαι.

Η συνεργασία με την Disney ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Πάθος, δύναμη, Ελπίδα, ΑΓΑΠΗ.

Έκανα το πιο απίστευτο ταξίδι στην ΑΦΡΙΚΗ, την ήπειρο από την οποία κατάγομαι. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω τη χαρά και τα δάκρυα αγάπης που είχαμε με όλα τα μοντέλα και την παραγωγή.

Δεν γυρίσαμε μόνο μια καμπάνια, θέλαμε να δημιουργήσουμε ΙΣΤΟΡΙΑ και να γιορτάσουμε την αγάπη και την ΕΝΟΤΗΤΑ.

Το πάθος που μας ενώνει όλους και την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον».

