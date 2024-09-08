Italian Siren Makeup: Το TikTok είναι obsessed με το μακιγιάζ της Monica Bellucci

Ο Σεπτέμβριος μπήκε και εμείς αναρωτιόμαστε πώς είναι η ευρωπαϊκή ομορφιά το φθινόπωρο. Το Italian girl makeup ήταν μια τάση που είδαμε πολύ το καλοκαίρι και τώρα αναρωτιόμαστε αν πάλι θα πρωταγωνιστήσει στις τάσεις η Ιταλία και αυτή τη σεζόν. Όπως φαίνεται ναι!

Η απάντηση είναι το Italian Siren Makeup. Το σαγηνευτικό, εμπνευσμένο από την Ιταλία, μακιγιάζ της Monica Bellucci έχει κατακτήσει το TikTok. Είναι η ιδανική επιλογή για το απόλυτο φθινοπωρινό glam: ένα blur, καφετί σμιλευμένο μάτι, συνδυασμένο με χείλη σε nude απόχρωση και σατινέ δέρμα. Διάβασε παρακάτω για να μάθεις όλα όσα χρειάζεται για την τάση που κάνει χαμό στο TikTok.

Η τάση

Η Monica Bellucci, γνωστή από κλασικές ταινίες όπως το «The Matrix» και το «Mafia Mamma», θεωρείται η προσωποποίηση της ιταλικής κομψότητας. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη που οι beauty influencers προσπαθούν να μιμηθούν τη διακριτική και κομψή γοητεία της Ιταλίδας «σειρήνας». Το TikTok έχει εθιστεί στην ευρωπαϊκή ομορφιά, από την προώθηση γαλλικών προϊόντων, μέχρι την αισθητική του καλοκαιριού με το tomato girl που βλέπαμε παντού, το Italian Siren Makeup είναι η φυσική εξέλιξη αυτής της τάσης. Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο με μινιμαλιστικές τάσεις, το μακιγιάζ της ιταλίδας σειρήνας προσφέρει μια φρέσκια ανάσα και μια νοσταλγική αναφορά στο glam της δεκαετίας του '90.

Η ιταλίδα σειρήνα είναι σαγηνευτική και σίγουρη για τον εαυτό της, γνωρίζει την αξία της και δεν διστάζει να τραβήξει την προσοχή. Ζει la dolce vita με τον δικό της τρόπο, φορώντας ένα ζευγάρι μαύρες γυαλιστερές γόβες και κρατώντας ένα negroni στο χέρι. Μερικές φορές, είναι η glam κακιά που μας αρέσει κρυφά να υποστηρίζουμε. Το μακιγιάζ της αντικατοπτρίζει αυτή την εικόνα, πολυτελές και ελαφρώς εθιστικό.

Πώς να δημιουργήσεις το Italian Siren Makeup

Σε αντίθεση με την τάση του tomato girl makeup, το δέρμα της ιταλίδας σειρήνας φαίνεται σχεδόν airbrushed, με σατινέ φινίρισμα. Το λιπαρό δέρμα δεν έχει θέση εδώ. Συμπλήρωσε τη βάση σου με μπρόνζερ και ένα ροζ-καφέ ρουζ, εφαρμόζοντας το στα ψηλά σημεία των ζυγωματικών για να ανυψώσεις το πρόσωπο σου.

Το κυριότερο χαρακτηριστικό του μακιγιάζ είναι το σμιλευμένο μάτι της Bellucci. Ζεστό και σαγηνευτικό, το μάτι της ιταλίδας σειρήνας επικεντρώνεται στην ανύψωση και επιμήκυνση του ματιού για να προσθέσει δράμα και διάσταση. Η Letizia Carnevale, καλλιτέχνης μακιγιάζ που συνεργάζεται με τη Bellucci για 20 χρόνια, εξηγεί σε μερικά βήματα: «Χρησιμοποιώ πάντα ένα καφέ μολύβι για να δώσω βάθος και αυτό το sexy εφέ στα μάτια, χρησιμοποιώντας μια σκιά σε σαμπανιζέ απόχρωση και μερικές φορές σκούρο χρυσό καφέ».

Στη συνέχεια, προσθέτει eyeliner στην υδαρή γραμμή και γύρω από τη γραμμή των βλεφαρίδων. Ένα κρεμώδες καφέ eyeliner είναι ιδανικό για να προσθέσει διακριτική, αλλά σαγηνευτική διάσταση στο μάτι. Για πιο δραματικό αποτέλεσμα μπορείς να εφαρμόσεις και eyeliner.

Όσον αφορά τα χείλη, τίποτα δεν «φωνάζει» περισσότερο Italian Siren Makeup, από ένα nude ροζ κραγιόν.

