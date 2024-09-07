8 λάθη που κάνεις στα μαλλιά σου χωρίς να το συνειδητοποιείς

Όλοι έχουμε ζήσει μια κακή μέρα για τα μαλλιά μας, αλλά ας δώσουμε λίγο παραπάνω σημασία σε όσους έχουν ζήσει κακή μέρα, μήνα, ή ακόμα και δεκαετία! Είτε πέρασες τα παιδικά σου χρόνια με ένα FAB κούρεμα (αν ξέρεις, ξέρεις), είτε έχεις αφιερώσει τα τελευταία χρόνια προσπαθώντας να βρεις λύση για την λιπαρότητα και τις ξηρές άκρες, τα μαλλιά είναι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια της ρουτίνας ομορφιάς.

Μερικές φορές μπορεί να έχεις μια καθιερωμένη ρουτίνα που, χωρίς να το ξέρεις, δημιουργεί προβλήματα στα μαλλιά σου. Κάθε τύπος μαλλιών είναι διαφορετικός και το να τυλίγεις τα μαλλιά σου με πλαστική μεμβράνη για μάσκα κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να μην λειτουργεί το ίδιο για σένα όπως για εκείνη τον TikToker.

Λόγω των πολλών μύθων και λαθών που κυκλοφορούν, αποφασίσαμε να φτάσουμε στη ρίζα του προβλήματος για να ανακαλύψουμε τι πραγματικά κάνει μια καλή μέρα για τα μαλλιά. Εάν πάντα ένιωθες ότι κάνεις κάτι λάθος με τη φροντίδα των μαλλιών σου, αυτό το άρθρο είναι για σένα. Ακολουθούν τα οκτώ πιο συχνά λάθη που κάνεις στα μαλλιά σου και πώς να τα διορθώσεις.

Λάθος 1: Πλένεις τα μαλλιά σου αντί για το τριχωτό της κεφαλής

Το πιο συχνό λάθος είναι οτι επικεντρώνεσαι στο μήκος των μαλλιών και όχι στο τριχωτό της κεφαλής. Τα προιόντα, τα φυσικά έλαια και βρωμιές συσσωρεύονται στο τριχωτό της κεφαλής, όχι στις τρίχες των μαλλιών. Τι πρέπει να κάνεις; Λούσε τα μαλλιά σου με χλιαρό νερό και κάνε διπλό καθαρισμό με ένα ήπιο σαμπουάν. Είναι σημαντικό να κάνεις απαλό μασάζ με το προϊόν, διπλό καθαρισμό και να εστιάσεις στο τριχωτό και το πίσω μέρος του κεφαλιού.

Λάθος 2: Είσαι αφοσιωμένη στο «hair training»

Το hair training, ή αλλιώς «εκπαίδευση των μαλλιών», είναι η προσπάθεια να μειώσεις την παραγωγή λιπαρότητας με το να πλένεις τα μαλλιά σου πιο σπάνια. Ε λοιπόν, αυτό είναι μύθος. Η παραγωγή λαδιού εξαρτάται από παράγοντες όπως η ηλικία, οι ορμόνες και η συσσώρευση σιλικόνης, όχι από το πόσο συχνά πλένεις τα μαλλιά σου. Μια καλύτερη λύση είναι ο διπλός καθαρισμός με ένα σαμπουάν χωρίς θειικά άλατα και συνθετικά συστατικά.

Λάθος 3: Υπερβολική χρήση scrubs για το τριχωτό της κεφαλής

Τα scrubs για το τριχωτό της κεφαλής λειτουργούν σαν απολεπιστικά, αλλά η υπερβολική χρήση τους μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμούς. Αντ' αυτών μπορείς να κάνεις εβδομαδιαίες θεραπείες με detox oil ή χημικά απολεπιστικά που καθαρίζουν το τριχωτό της κεφαλής χωρίς να προκαλούν ζημιά.

Λάθος 4: Χρήση προϊόντων με σιλικόνες

Οι σιλικόνες μπορούν να παγιδεύσουν την υγρασία, αλλά συχνά προκαλούν συσσώρευση στο τριχωτό και τους θύλακες των τριχών, οδηγώντας σε λιπαρότητα και φλεγμονές. Πρέπει να ελέγχεις τα συστατικά που εμπεριέχουν τα προϊόντα πριν τα αγοράσεις.

Λάθος 5: Υπερβολική θερμότητα στα μαλλιά

Η συχνή χρήση θερμότητας, όπως το στέγνωμα με πιστολάκι ή η χρήση ισιωτικής, μπορεί να φθείρει τα μαλλιά. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείς προϊόντα ενυδάτωσης, όπως conditioner και έλαια μαλλιών, για να μειώσεις τη φθορά.

Λάθος 6: Έλλειψη θρεπτικών συστατικών

Το άγχος και η έλλειψη θρεπτικών συστατικών μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των μαλλιών και να προκαλέσουν τριχόπτωση. Η σωστή φροντίδα της ψυχικής και σωματικής υγείας είναι απαραίτητη για τα υγιή μαλλιά.

Λάθος 7: Δεν χρησιμοποιείς θεραπείες για το τριχωτό της κεφαλής

Πρέπει να εντάξεις στην haircare routine θεραπείες για τη σωστή φροντίδα των μαλλιών. Μια ήπια θεραπεία μία φορά την εβδομάδα είναι ιδανική για να διασπαστούν τα έλαια και τα προϊόντα που συσσωρεύονται.

Λάθος 8: Δεν χρησιμοποιείς καφεΐνη στη ρουτίνα σου

Η καφεΐνη είναι εξαιρετικά διεγερτική όταν εφαρμόζεται τοπικά. Η καφεΐνη βοηθά στη διέγερση της ροής του αίματος και θρέφει το τριχωτό της κεφαλής και τους θύλακες των τριχών.

