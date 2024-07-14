Dua Lipa: Υιοθέτησε την αγαπημένη τάση της Gen Z στο μανικιούρ της

Η Dua Lipa είναι αδιαμφισβήτητα η βασίλισσα του nail art. Είτε εμφανίζεται στο κόκκινο χαλί, είτε ανεβαίνει στη σκηνή, είτε την βλέπουμε με ένα πιο χαλαρό look, το μανικιούρ της είναι πάντα εντυπωσιακό. Κάθε εμφάνισή της συνοδεύεται από μοναδικά nail arts που ξεχωρίζουν και αναδεικνύουν το στυλ της.

Αν λατρεύεις τα εντυπωσιακά μανικιούρ, η Dua Lipa είναι το απόλυτο inspo. Τα 3D nails, τα psychedelic nails με 2 ή 3 διαφορετικές τεχνικές, τα snake nails, καθώς και τα μανικιούρ σε neon αποχρώσεις με 90s ύφος είναι μερικά από τα εμβληματικά σχέδια που έχει δοκιμάσει.

Αυτή τη φορά, η τραγουδίστρια μας εξέπληξε με το μανικιούρ που επέλεξε για την ευρωπαϊκή καλοκαιρινή περιοδεία της, και συγκεκριμένα για τη συναυλία της στο Rock Werchter Festival, στο Βέλγιο. Αποφεύγοντας τα έντονα και ζωηρά χρώματα του καλοκαιριού, όπως τα neon, μπλε, πορτοκαλί, ροζ, κίτρινο και πράσινο, η Dua Lipa προτίμησε ένα «aura mani» με μαύρη και λευκή απόχρωση.

Για τη βάση των νυχιών της, η τραγουδίστρια επέλεξε μια μαργαριταρένια λευκή-γκρι απόχρωση, ενώ στο περίγραμμα των νυχιών της δημιουργήθηκε μια λεπτή γραμμή με μαύρο βερνίκι. Το αμυγδαλωτό σχήμα των νυχιών της αναδείκνυε ακόμη περισσότερο το συγκεκριμένο nail trend, ενώ το glossy top coat στο τέλος προσέδιδε extra λάμψη.

Το trend των aura nails γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές, με πολλούς nail artists, influencers και celebrities να το υιοθετούν στο στα social media. Είναι ένα αγαπημένο trend της Gen Z και ήρθε για να μείνει!

