Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Φόρεσε το Vintage Balenciaga και πήγε μίνι μάρκετ

Και όχι, όποιο κι όποιο. Το Iconic Carte Postales Graphic print από τη συλλογή Balenciaga Άνοιξη- Καλοκαίρι 2022, που φυσικά δεν υπάρχει πια παρά μόνο σε sites second hand.

Το εντυπωσιακό one shoulder μίνι φόρεμα είχε γίνει ανάρπαστο όταν κυκλοφόρησε και στην κυριολεξία ξεπούλησε. Και ίσως να είναι «οκ» για μια βόλτα σε delicatessen στο Saint Tropez, αλλά για πρωινά ψώνια σε τοπικό μίνι μάρκετ, καλοκαίρι στην Ελλάδα, το λες και overdressed.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.